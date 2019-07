Dragon Ball Z: Kakarot, Goku non sarà l’unico personaggio giocabile

L'ultimo numero di V-Jump, rivela che Goku non sarà l'unico personaggio giocabile nell'RPG d'azione sviluppato da CyberConnect2 Dragon Ball Z: Kakarot.

L’ultimo numero di V-Jump, rivela che Goku non sarà l’unico personaggio giocabile nell’RPG d’azione sviluppato da CyberConnect2 Dragon Ball Z: Kakarot.

Come svelato dal magazine, anche Vegeta, Piccolo e Gohan appariranno come personaggi giocabili. Vegeta in particolare può essere usato a partire dal Pianeta Namek, dunque nella saga di Freezer. Jiaozi, Tenshinhan, Crilin e Yamcha appariranno invece, come personaggi di solo supporto: risponderanno alle azioni del giocatore e potranno eseguire mosse in combinazione con quelle del protagonista laddove possibile.

Una caratteristica che era già nota a molti, riguarda le statistiche le quali aumenteranno sia con l’esperienza accumulata nei combattimenti che mangiando cibo. Ulteriore novità svelata dal magazine, è la presenza di alcuni personaggi robot dal look piratesco che sarà possibile incontrare in una base in fondo al mare.

Questo nuovo capitolo della saga inerente a Dragon Ball sotto una nuova prospettiva ha incuriosito tantissimi videogiocatori ma per quello che si è visto sino ad oggi del gameplay, è difficile capire quanto sarà importante l’anima ruolistica del titolo.

Nonostante il successo della serie Xenoverse e di Dragon Ball FighterZ, la scelta per questo nuovo gioco legato al franchise è ricaduta su un’esperienza molto più immersiva e story-driven in cui impersoneremo principalmente Goku.

Seppur questo nuovo Dragon Ball racconti ancora una volta la storia della saga Z, fin troppo usata ed inflazionata, rimane comunque un gioco su cui prestare molta attenzione.

Ricordiamo che l’uscita di Dragon Ball Z: Kakarot è prevista ad inizio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.