Dragon Ball Z Kakarot: la rivista V Jump svela il nuovo DLC

È passato poco più di un mese dall’uscita di Dragon Ball Z Kakarot ed il gioco sviluppato da CyberConnect2 è riuscito in poco tempo ad entrare nei cuori di tutti i fan di questo manga che non sembra smettere di avere successo. Il gioco, che ricordiamo essere un RPG con un sistema di combattimento che ha forti richiami a titoli come Dragon Ball Xenoverse, si è da subito ritagliato una fetta di appassionati e molti di loro aspettano con trepidazione nuovi annunci sui già svelati DLC che vedranno la luce in questi mesi.

Poche ore fa è stato svelato attraverso le pagine del nuovo V Jump il contenuto del primo dei due DLC, che molti già sospettavano dato che leak precedenti avevano quasi anticipato la presenza di certi personaggi, ma adesso abbiamo la conferma. A quanto pare la prima espansione verterà sopratutto sul film Battle of Gods, e quindi avremo un vero e proprio sequel degli eventi di Z. Vi lascio l’immagine originale rilasciata qui sotto.

Dragon Ball Z: Kakarot ~ V Jump Leaks. Battle of Gods DLC is pretty much Confirmed pic.twitter.com/cVz7LYbh2t — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 19, 2020

Data la fedeltà del gioco al manga di Akira Toryiama non dobbiamo stupirci se il primo DLC si basa su quello che è a conti fatti il continuo di Z, introducendo nuove trasformazioni e portando allo sviluppo della serie Super. Ovviamente ancora non si sa se il gioco coprirà soltanto la storia di Battle of Gods, oppure verrà inserito dentro il successivo film Resurection of F ed il ben più famoso ed acclamato Dragon Ball Super Broly.

Cosa ne pensate di Dragon Ball Z Kakarot? Ci state ancora giocando? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori novità riguardanti queste espansioni.