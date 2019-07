Dragon Ball Z Kakarot: personaggi confermati

Ecco i personaggi giocabili e di supporto annunciati ad oggi ufficialmente da Bandai Namco per il nuovo Dragon Ball Z Kakarot.

A gennaio, Bandai Namco ha annunciato il nuovo RPG d’azione ambientato nell’universo di Dragon Ball Z conosciuto all’epoca dai fan, con il nome in codice Project Z. Successivamente all’E3 2019, è stato mostrato il trailer che ha confermato il titolo dell’opera: Dragon Ball Z Kakarot.

Anche se il trailer visto alla manifestazione losangelina, ha portato qualcuno a credere che Goku sarebbe stato l’unico personaggio giocabile del gioco, sappiamo ora da ulteriori informazioni rilasciate, che così non sarà.

Infatti, ci saranno un buon numero di personaggi dell’universo Z di Dragon Ball che saremo in grado di controllare ed altri che giocheranno solo ruoli di supporto.

Tra i personaggi di Dragon Ball Z Kakarot giocabili e confermati ufficialmente troveremo:

Gohan

Goku

Piccolo

Vegeta

Per quanto invece riguarda i personaggi di supporto, troviamo:

Jiaozi

Krillin

Tenshinhan

Yamcha

Mentre la funzione dei personaggi giocabili è probabilmente chiara a coloro che hanno familiarità con i giochi di ruolo, alcuni potrebbero chiedersi cosa faranno i personaggi di supporto. A questo proposito, è stato indicato che i personaggi di supporto in Dragon Ball Z Kakarot offriranno assistenza in battaglia, eseguendo azioni basate sugli input di comando del giocatore e proteggerà i personaggi giocabili dagli attacchi in arrivo ed inseguendo i nemici.

Al momento di stesura di questa notizia, ci sono alcuni dettagli su Dragon Ball Z Kakarot a disposizione dei fan, incluse informazioni sul sistema di livellamento del gioco, il combattimento, il mondo e molto altro ancora. Un aspetto del gioco che non è stato del tutto confermato, è il numero totale di personaggi giocabili e di supporto che saranno presenti nel titolo. Cercheremo comunque di tenervi aggiornati su ogni voce in merito.

Ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot uscirà all’inizio del 2020 per PC, PS4 e Xbox One.