Dragon Ball Z Kakarot, disponibile un nuovo video gameplay

Bandai Namco ha finalmente svelato un nuovo video gameplay dell'attesissimo Dragon Ball Z Kakarot con protagonista Piccolo.

Uno dei titoli più attesi dagli amanti delle opere di animazioni giapponesi è senza ombra di dubbio alcuno Dragon Ball Z Kakarot. L’ultima incarnazione videoludica delle vicende del celebre franchise promette infatti di innovare completamente il brand, proponendo una struttura radicalmente diversa rispetto a quelle viste finora negli altri titoli ispirati alle avventure del celebre Goku.

Dragon Ball Z Kakarot promette infatti di possedere una vena da gioco di ruolo decisamente più marcata e, soprattutto, di poterci offrire delle avventure completamente inedite. Bandai Namco, per mostrare nuovamente al pubblico l’atteso titolo, ha mostrato al Animation-Comic-Game Hong Kong 2019 un nuovo video gameplay incentrato questa volta su Piccolo.

Come vi avevamo infatti raccontato qualche giorno fa, in Dragon Ball Z Kakarot saranno diversi i personaggi giocabili e, tra questi, sarà presente anche il celebre combattente proveniente da Namec. Per osservare Piccolo in azione vi consigliamo di andare subito al minuto 16 del video, dove il guerriero si prende finalmente la scena.

Nel filmato potremo osservare un’iconica sequenza dell’anime, con Piccolo costretto ad allearsi con i più potenti combattenti della terra per prepararsi all’arrivo dei temibili Nappa e Vegeta.

Dragon Ball Z Kakarot non ha ancora una data di lancio definitiva ma sarà disponibile nei primi mesi del 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Che ne pensate di questa notizia, vi è piaciuto il video gameplay dedicato al personaggio di Piccolo? Dragon Ball Z Kakarot è riuscito ad attirare le vostre attenzioni o l’ultimo titolo ispirato al celebre franchise non vi ispira particolarmente? Raccontateci le vostre impressioni a riguardo nei commenti!