Dragon Quest Builders 2 arriva su Steam

Buone notizie per tutti i giocatori appassionati di giochi di ruolo e sandbox: nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia giapponese Square Enix ha annunciato che Dragon Quest Builders 2 arriverà anche sulla piattaforma di digital delivery di Valve, Steam. L’uscita per il gioco su Steam è infatti fissata per il prossimo 10 dicembre.

La versione per PC di Dragon Quest Builders 2 conterrà al suo interno tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi e gli oggetti in-game che le corrispettive versioni per console sin dal loro lancio. Inoltre, chi prenoterà la versione Steam del titolo riceverà gratuitamente alcuni contenuti aggiuntivi in-game.

Ricordiamo che Dragon Quest Builders 2 è attualmente già disponibile su console, più precisamente PlayStation 4 e Nintendo Switch. In particolare, su Nintendo Switch la stessa Square Enix ha pubblicato la demo estesa Jumbo di Dragon Quest Builders, in modo tale da far provare il titolo a tutti i giocatori che potranno saggiare un’ampia porzione di gioco, provando a fondo così le meccaniche di gameplay.

Tra le novità principali che sono state introdotte da Dragon Quest Builders 2 rispetto al titolo originale, menzioniamo in particolare l’introduzione del multiplayer, sia esso online che locale, oltre che la possibilità di nuotare e volare, e tanto altro ancora. E voi, lo giocherete in questa nuova versione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!