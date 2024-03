Dragon's Dogma 2, come cambiare classe e abilità

Una delle peculiarità di Dragon's Dogma 2 è certamente la sua versatilità nel gameplay. Infatti, nonostante si debba scegliere una classe per iniziare a giocare, questa è possibile intercambiarla ogni volta che si vuole durante l'avventura.

Nel gioco ci sono una moltitudine di classi, molte delle quali sbloccabili durante il gioco stesso. Nella nostra guida completa, trovate tutto il necessario per orientarvi a dovere.

In generale comunque, potete utilizzare le seguenti classi:

Guerriero

Ladro

Mago

Arciere

Arcier-Mago

Stregone

Distruttore

Illusionista

Cavaliere Mistico

Eroe

A ogni modo, non tutti sanno come cambiare classe e abilità. Le Skill, presto o tardi, dovrete sbloccarle tutte e nel giro di una run di gioco, grazie anche ai diversi combattimenti che donano Punti Classe, bene o male ce la farete.

Come cambiare classe e abilità

Cambiare classe in Dragon's Dogma 2 è facilissimo, ma per i nuovi giocatori non è necessariamente intuitivo. Basta infatti andare in qualsiasi Gilda delle Classi, presente in quasi tutti i villaggi e città e cambiare la classe.

Cambiando la classe vi spoglierà di tutti gli oggetti ed equipaggiamenti non compatibili (che vi rimarranno nell'inventario) e vi darà la possibilità di scegliere le abilità dedicate della classe.

Nel caso dell'Eroe, invece, potrete indossare qualsiasi indumento ed equipaggiare qualsiasi tipo di arma, ma ovviamente per lanciare determinate abilità, dovrete indossare armi specifiche.

Il nostro consiglio è di depositare tutti i vari equipaggiamenti dentro il Deposito della Locanda o della vostra abitazione, cosicché abbiate tutto in maniera ordinata e potrete decidere di intercambiare le armi quando volete. Anche perché i vari pezzi di armatura pesano un bel po' e vi rallenteranno.

Le abilità, invece, sono intercambiabili sempre alla Gilda delle Classi, dove potrete anche fare un upgrade di quelle che già possedete (sempre che abbiate raggiunto il rango necessario per farlo). Sempre nella Gilda potete anche assegnarle, una possibilità che vi è offerta anche al falò quando vi accampate o dormendo a casa propria. Ne potete assegnare fino a 4 per ogni classe e una volta che cambiate classe, queste rimarranno sempre sbloccate.