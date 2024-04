Dragon's Dogma 2 | Guida all'endgame

Se siete alle prese con il nuovo action RPG targato Capcom, probabilmente vi renderete presto conto di come la main quest sia relativamente veloce da completare. Ma non fatevi ingannare: c'è una mole di contenuti ancora da esplorare, appositamente dedicati a chi ha già raggiunto i titoli di coda. Nelle righe che seguono, vi diremo tutto ciò che potrete fare nell'endgame di Dragon's Dogma 2.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco Capcom, non esitate a consultare la nostra guida completa a Dragon's Dogma 2.

N.B.: Di seguito saranno presenti spoiler sulle fasi avanzate della trama di Dragon's Dogma 2!

Dragon's Dogma 2: come raggiungere l'endgame

Per raggiungere l'endgame di Dragon's Dogma 2, dovrete prima intraprendere il percorso per ottenere il vero finale (cliccate qui per sapere come ottenerlo). Il videogame ha infatti due finali: un finale standard in cui l'Arisen sale sul trono di Vernworth, ed un altro finale (quello vero) in cui l'Arisen, nel bel mezzo dello scontro finale con il drago, entra nell'Unmoored World.

Per ottenere il vero finale, è possibile proseguire il gioco e vedere prima il finale standard e, quindi, caricare l'ultimo salvataggio e scegliere di ricominciare prima del combattimento con il drago. Badate bene che, se si sceglierà di iniziare il New Game Plus da questo punto, sarà necessario completare di nuovo la storia principale prima di avere un'altra possibilità di ottenere il vero finale.

Durante il combattimento con il drago, arrampicatevi fino al suo addome. Aprite l'inventario, selezionate la Spada di Godsbane potenziata e usatela su voi stessi: questo vi permetterà di pugnalare il vostro cuore e vi trasporterà nell'Unmoored World, dove inizierà il vero endgame di Dragon's Dogma 2. Non pugnalate il cuore del drago se volete raggiungere lo stage appena menzionato.

Cosa fare nell'Unmoored World

C'è solo un obiettivo principale da portare a termine in questo stage: evacuare tutte le principali città di Vermund e Battahl, come elencato di seguito:

Vernworth

Bakbattahl

Villaggio di Harve

Sacred Harbor

Isola vulcanica di Agamen

Inoltre, è possibile distruggere tutti i fari sparsi per la nuova mappa del mondo.

L'obiettivo è quello di raggiungere tutte le principali città ed insediamenti di Dragon's Dogma 2 e convincere i loro leader a evacuare prima che il mondo venga completamente distrutto. Ogni città e insediamento avrà le sue missioni separate per l'evacuazione e la maggior parte di esse sono abbastanza semplici, anche se ce ne sono alcune che potrebbero richiedere un po' di attenzione, come la missione "Wandering Roots" per gli elfi di Sacred Harbor.

Una volta che sarete riusciti ad evacuare tutte le città, o il maggior numero possibile, apparirà un marker rosso nel Santuario del Fondale marino per concludere il gioco. È possibile interagire con questo indicatore anche prima di aver completato tutti gli obiettivi, ma è bene tenere presente che in questo modo il gioco terminerà immediatamente e si passerà direttamente al New Game+. Assicuratevi di aver completato tutto prima di recarvi lì.

Consigli utili sull'endgame di Dragon's Dogma 2

È bene che sappiate che la zona in questione è molto difficile da affrontare e che, soprattutto, nel momento in cui verrete sconfitti, potreste dover ricominciare dalla zona in cui avete affrontato il drago, perdendo gran parte dei salvataggi.

Potrete ancora effettuare salvataggi nelle locande e negli accampamenti, ma morire vi costerà carissimo. Proprio per questa ragione, vi consigliamo caldamente di livellare adeguatamente i vostri personaggi e di equipaggiarli nel miglior modo possibile, così da entrare nell'Unmoored World ben preparati.

Un'altra cosa fondamentale da notare è che avrete un limite di tempo di 12 giorni di gioco per evacuare tutti le città e gli insediamenti: una nebbia rossa circonda l'intera mappa ed inizierà a chiudersi verso il centro una volta entrati nel livello endgame.

Il tempo, come sempre, scorrerà ogni volta che vi riposerete in una locanda o in un accampamento, quindi fate molta attenzione, così da non ritrovarvi nella situazione di avere poco tempo a disposizione ed ancora molti insediamenti da evacuare.

Detto questo, esiste un modo per rallentare drasticamente la velocità della nebbia rossa. Ricordate i fari di cui abbiamo parlato prima? Se vi dirigete verso ogni punto rosso segnato sulla mappa, arriverete ad un faro e, interagendo con esso, scatenerete una boss fight. Sconfiggendo tutti i boss dei fari, la nebbia rossa rallenterà drasticamente, dandovi molto più tempo per evacuare le città e coltivare quanto volete.