Dragon's Dogma 2 | La mappa interattiva

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il mondo di Dragon's Dogma 2 è vasto e denso, con centinaia di materiali, casse, segreti e molto, molto altro da scoprire mentre si esplora. La mappa, però, non viene scoperta fino a quando non ci si avventura effettivamente ovunque voi vogliate andare, ma esiste una soluzione che vi farà sapere tutto - ma proprio tutto - quello che è presente nel gioco senza esserci ancora passati: la mappa interattiva di Dragon's Dogma 2.

IGN, infatti, ha creato una mappa interattiva per Dragon's Dogma 2 per mostrarvi le posizioni di elementi d'interesse come i punti di riposo, i Gettoni del Cercatore, le Pietre di Confine, i Tetracristalli e molto altro ancora.

Vedi la mappa interattiva qui

Per ora si tratta di uno strumento ancora in fase di sviluppo, quindi vi invitiamo a controllarlo spesso per scoprire ulteriori aggiornamenti e miglioramenti che verranno fatti col tempo.

Come funziona la mappa interattiva di Dragon's Dogma 2?

La mappa in Dragon's Dogma 2 è piuttosto grande, e la mappa interattiva include anche sotto-mappe per grotte e interni. Vi basta, infatti, cliccare sull'icona della freccia e della porta per vedere a quale mappa appartiene quel gruppo. Sono state catalogate anche le posizioni di collezionabili, missioni e oggetti importanti tra cui:

Scarabeo d'orato

Gettoni del Cercatore

Telecristalli

Pietre del Teletrasporto

Cuori del Drago e Frammenti di Cuori

Missioni Secondarie

Inoltre, la mappa si chiama "interattiva" proprio perché tiene traccia di tutto ciò che avete raccolto e completato finora con tramite checklist che si sincronizzano con il vostro account IGN, così non vi ritroverete mai a tornare indietro inutilmente per controllare se avete davvero aperto quella cassa o meno.

Insomma, uno strumento davvero utilissimo per tutti coloro che si stanno avventurando nel mondo di Dragon's Dogma 2 e che non vogliono perdersi nulla!