Dragon's Dogma 2: nuova patch ottimizza le prestazioni su PC e console

Capcom ha rilasciato la patch 1.200 per Dragon's Dogma 2 (acquistabile su Amazon) che migliora significativamente le performance su PC e aggiunge nuove opzioni grafiche per le console PS5 e Xbox Series X|S. Tra le principali novità spicca la possibilità di attivare una modalità a 120 Hz.

Le note ufficiali dell'aggiornamento indicano che sono stati risolti problemi relativi al sovraccarico della CPU in specifiche situazioni, migliorando così il frame rate in aree densamente popolate, come il centro città. Dragon's Dogma 2, noto per essere particolarmente esigente in termini di prestazioni hardware, ha ricevuto numerosi feedback dai giocatori che lamentavano problemi di performance al lancio, soprattutto su PC con CPU di ultima generazione.

Le nuove opzioni grafiche per PS5 e Xbox Series X|S includono la possibilità di regolare la qualità delle impostazioni grafiche. Capcom suggerisce che impostando la grafica su "Bassa" si possano ottenere ulteriori benefici in termini di performance. Inoltre, è stata introdotta l'opzione per attivare o disattivare l'uscita video a 120 Hz, che, secondo Capcom, dovrebbe rendere l'azione a schermo più fluida nonostante le eventuali fluttuazioni del framerate.

Oltre alle migliorie di prestazione e alle opzioni grafiche, l'aggiornamento include anche miglioramenti nella gestione del deposito, facilita il ritrovamento dei carri lungo le strade che collegano le città e risolve vari problemi minori e maggiori. Per maggiori dettagli, Capcom invita a consultare le note dell'aggiornamento disponibili sul sito ufficiale.