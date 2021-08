Dream Cycle: un nuovo soulslike lovecraftiano dal creatore di Tomb Raider

Alla fine il grande annuncio tanto paventato nelle scorse ore da Toby Gard, il creatore di Tomb Raider, e Nathan McCree, il suo compositore originale, non era un remaster del franchise come pensavamo tutti, ma un nuovo videogioco inedito di nome Dream Cycle. Annunciato nel pre-show dell’Opening Night Live del Gamescom, il gioco si prefigura come un soulslike in prima persona con elementi horror.

A parte il nuovo trailer sappiamo ancora molto poco del videogioco. Il nome e i mostri visti nel video suggerirebbero un’ispirazione Lovecraftiana, dato che il Ciclo dei Sogni è un gruppo di storie scritte proprio da H.P. Lovecraft, celebre autore di horror cosmici. La raccolta di racconti è ambientata nel Mondo dei Sogni, una dimensione a cui si può accedere esclusivamente attraverso i sogni. Racconti famosi appartenenti a questo ciclo sono ad esempio Polaris, Nyarlathotep e Celephaïs.

Il videogioco Dream Cycle è sviluppato da Cathuria Games, la nuova azienda videoludica di Toby Gard, ed è pubblicato dal famoso publisher indipendente Raw Fury. Intrappolati in una dimensione alternativa maledetta, i giocatori interpretano il ruolo dell’apprendista arcana Morgan Carter. Nei suoi panni bisogna affrontare una missione epica per salvare sia la sua anima che le Dreamlands distrutte. I giocatori devono usare furtività, incantesimi e armi per sconfiggere i nemici ed eliminare la corruzione mentre si esplorano migliaia di frammenti di questa avventura d’azione in continua espansione.

Dream Cycle è categorizzato su Steam come un soulslike non statico, nel senso che è un videogioco in continua crescita attraverso aggiornamenti regolari che aggiungeranno nuovi regni, biomi, capitoli di trama, armi, nemici, abilità e poteri. Si parla anche di un’avventura sandbox, liberamente esplorabile. Al momento a parte l’uscita su Steam dove è già wishlistabile, non sappiamo ancora se avrà anche altre console su cui verrà lanciato.