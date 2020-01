Dreams: il gioco andrà avanti per dieci anni, secondo Shuhei Yoshida

Ieri sera hanno preso vita i primissimi Impy Awards, una cerimonia di premiazione che celebra le migliori creazioni realizzate all’interno di Dreams. Con questo evento Media Molecule ha voluto realizzare un qualcosa che mettesse in primo piano i lavori fatti dai videogiocatori di tutto il mondo con la nuova esclusiva Sony, per celebrare la creatività.

Durante la cerimonia era presente anche Shuhei Yoshida, ex presidente dei Worldwide Studios di Sony che attualmente è concentrato sul dialogo con gli studi di sviluppo indipendenti esterni ai first party. Yoshida ha tenuto a dichiarare che “Durante la premiazione di oggi avete visto tutte queste incredibili creazioni, ma questo è solo l’inizio. Dreams sarà un progetto di dieci anni. Non dieci anni di sviluppo! Ma dieci anni dopo il lancio.”

Dopo aver affermato le proprie aspettative per la nuova esclusiva Sony, Yoshida ha poi voluto aggiungere la seguente dichiarazione: “Non vedo l’ora di vedere come si andrò a sviluppare questa piattaforma e come questo strumento consentirà ai futuri creatori di videogiochi di creare esperienze che possano piacere a moltissimi videogiocatori”.

Vi ricordiamo che al momento Dreams si trova ancora in una fase di accesso anticipato che sta comunque permettendo di creare tante esperienze incredibili. Il gioco uscirà definitivamente invece il prossimo 14 febbraio in esclusiva su PlayStation 4. Cosa ve ne pare di Dreams? Siete d’accordo con Yoshida sulla longevità che avrà il nuovo titolo di Media Molecule?