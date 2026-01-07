Il panorama free-to-play su Xbox si arricchisce di due titoli potenzialmente esplosivi in arrivo questo gennaio, ma mentre uno porta con sé il peso del successo consolidato di Riot Games, l'altro sta già affrontando una tiepida accoglienza da parte della community che solleva dubbi concreti sul suo futuro. Si tratta di 2XKO, il picchiaduro 2v2 ambientato nell'universo di League of Legends, e Highguard, lo shooter PvP ibrido annunciato a sorpresa ai The Game Awards di dicembre. Due approcci radicalmente diversi al modello free-to-play, due studi con filosofie opposte, ma un unico mese di lancio che promette scintille nel catalogo console Microsoft.

Il primo a debuttare sarà 2XKO il 20 gennaio, che rappresenta l'incursione di Riot Games nel territorio dei fighting game dopo anni di dominio assoluto nei MOBA e negli hero shooter. Il titolo propone un sistema di combattimento basato su scontri 2v2 esplosivi, con la possibilità di giocare in solitaria controllando entrambi i campioni del proprio team oppure in cooperativa con un amico. La roster attinge direttamente dall'universo di League of Legends e dalla serie animata Arcane, ma ogni personaggio è stato completamente ripensato per adattarsi alle dinamiche di un picchiaduro tradizionale, mantenendo l'essenza del MOBA originale ma traducendola in moveset inediti progettati specificamente per il genere fighting.

La formula proposta da Riot punta su controlli intuitivi e un'accessibilità che potrebbe abbassare la barriera d'ingresso tipica dei giochi di combattimento competitivi, pur mantenendo la profondità strategica necessaria per soddisfare i veterani del genere. L'approccio 2v2 non è nuovo nel panorama dei fighting game, ma la combinazione con l'IP di League of Legends e il modello free-to-play potrebbe garantire una base di giocatori consistente fin dal lancio, considerando i milioni di fan già affezionati ai personaggi.

Highguard arriva sviluppato dagli autori di Apex Legends e Titanfall, ma l'annuncio ai Game Awards non ha generato l'entusiasmo sperato

Decisamente più controverso è invece Highguard, in arrivo il 26 gennaio e presentato come un "PvP raid shooter" che mescola elementi di combattimento su veicoli, sparatorie frenetiche e meccaniche di assalto alle basi nemiche. Il titolo si posiziona in un continente mitologico dove i giocatori vestono i panni dei Warden, pistoleri dotati di poteri arcani impegnati in battaglie per il controllo territoriale. L'obiettivo principale ruota attorno alla conquista dello Shieldbreaker, un oggetto cruciale che permette di penetrare nelle fortificazioni avversarie e distruggere la base nemica per assicurarsi il dominio dell'area.

La sfida per entrambi i titoli sarà enorme in un mercato free-to-play su console già saturo, dove colossi come Fortnite, Warzone e proprio Apex Legends continuano a dominare il tempo di gioco degli utenti. 2XKO può contare sulla fedeltà della fanbase di Riot e su un genere, quello dei picchiaduro, che vede attualmente pochi rappresentanti gratuiti di alto profilo su Xbox. Highguard invece dovrà dimostrare sul campo che la sua formula inedita funziona davvero, superando lo scetticismo iniziale con un gameplay solido e un modello di progressione equo.