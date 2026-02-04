Il catalogo Nintendo Classics disponibile su Switch Online si arricchisce di due nuovi titoli storici per Game Boy, portando il totale delle cartucce per la console portatile disponibili in Occidente a quota 43. Gli abbonati al servizio possono ora mettere le mani su Balloon Kid e Yoshi, due esponenti di spicco della libreria originale del Game Boy che rappresentano approcci molto diversi al game design della fine degli anni '80 e inizio '90.

La vera sorpresa è probabilmente Yoshi, un puzzle game sviluppato da Game Freak e diretto nientemeno che da Satoshi Tajiri, il creatore di Pokémon. Si tratta di un titolo che mescola meccaniche alla Tetris con l'universo Mario: i nemici della serie Nintendo cadono dall'alto dello schermo formando colonne impilate, mentre il giocatore controlla Mario alla base per riorganizzare strategicamente le pile. L'obiettivo è far combaciare gli stessi nemici per eliminarli, in un sistema di matching che anticipa molte meccaniche puzzle successive. Un pezzo di storia videoludica che testimonia il percorso creativo di Tajiri prima della rivoluzione Pokémon.

Balloon Kid rappresenta invece il seguito spirituale del classico NES Balloon Fight, ma con un'importante evoluzione nel gameplay. Nei panni di Alice, i giocatori devono attraversare livelli pieni di insidie alla ricerca del fratello Jim, sfruttando un sistema di volo più articolato rispetto all'originale. Se in Balloon Fight il personaggio rimaneva costantemente sospeso in aria, qui è possibile sganciarsi dai palloncini per camminare sul terreno, superare passaggi stretti e poi gonfiare nuovi palloncini per riprendere quota. Una libertà di movimento che aggiunge profondità strategica alle fasi platform.

La colonna sonora di Balloon Kid è stata composta da Hirokazu 'Hip' Tanaka, che ha raccontato a VGC le differenze sonore tra i vari modelli di Game Boy

Dettaglio interessante per i collezionisti digitali: Balloon Kid non fu mai distribuito in Giappone nella sua versione originale. Il mercato nipponico ricevette invece una versione Game Boy Color chiamata Balloon Fight GB, ed è proprio questa la variante aggiunta alla libreria Nintendo Classics giapponese. Gli utenti che hanno accesso alla versione nipponica del servizio possono quindi godere della versione a colori del titolo, un vantaggio per chi sfrutta account multipli.

Per accedere ai giochi NES, SNES, Game Boy e Game Boy Color è sufficiente l'abbonamento standard a Nintendo Switch Online, disponibile a 3,99€ per un mese, 7,99€ per tre mesi o 19,99€ per dodici mesi. Chi desidera invece giocare ai titoli Nintendo 64, Game Boy Advance e Sega Mega Drive deve sottoscrivere il Pacchetto Aggiuntivo al costo di 39,99€ annui.