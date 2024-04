Elden Ring: scoperte aree segrete nel dataming, ci saranno nel DLC?

L'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è solo a pochi mesi di distanza dall'uscita, ma i dataminer continuano a scoprire segreti all'interno del gioco base. Questa volta, infatti, è il turno di nuove mappe sotterranee alternative non utilizzate, probabilmente legate a un sistema "catastrofe" scartato dagli sviluppatori.

Il YouTuber Sekiro Dubi, che aveva recuperato una opening non utilizzata per il gioco all'inizio del 2024, ha pubblicato un video che mostra le mappe non utilizzate e come probabilmente fossero legate al sistema catastrofe, il quale avrebbe portato a cambiamenti drastici nel mondo di Elden Ring durante il gioco.

Sebbene il video mostri una sorta di mappa generale del mondo disponibile, queste aree non utilizzate sono quasi completamente prive di elementi grafici, mostrando solo la forma base del mondo formata da poligoni luminosi blu e verdi. Sekiro Dubi ha ipotizzato che queste aree non utilizzate sarebbero state rese disponibili tramite il sistema catastrofe, il quale avrebbe modificato le aree familiari di Elden Ring in modo simile a quanto accade effettivamente in una parte della mappa nel gioco completo dopo la sconfitta di Starscourge Radahn.

Una di queste catastrofi non utilizzate avrebbe coinvolto anche l'arena di un boss, poiché un piccolo buco sul fondo di un cratere avrebbe condotto a nuove aree. Nonostante la mancanza di elementi grafici, queste aree non utilizzate sono comunque incredibilmente complesse, ma sembra che FromSoftware abbia dovuto porre un limite nel suo già colossale gioco di ruolo.

Il fatto che siano ancora scoperti nuovi segreti nell'ultimo gioco di FromSoftware testimonia quanto Elden Ring abbia catturato l'attenzione dei fan al momento del suo lancio nel 2022. Ovviamente, molti sono in attesa per il rilascio di Shadow of the Erdtree il 21 giugno, che sicuramente aggiungerà centinaia, se non migliaia, di nuovi segreti e trame da scoprire - tra cui magari proprio queste mappe sotterannee -.