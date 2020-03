E3 2020 cancellato: sempre più segnalazioni, annuncio in arrivo oggi?

Sembra che ogni speranza sia oramai da abbandonare. Per quanto manchi ancora l’ufficialità, sempre più fonti stanno segnalando che l’E3 2020 è stato cancellato, ovviamente a causa dei rischi legati all’epidemia di Coronavirus. Secondo quanto riportato da Ars Technica, una fonte con contatti diretti con l’ESA (l’ente organizzatore dell’E3 2020) afferma che un annuncio ufficiale era programmato per ieri, martedì 10 marzo, ma è slittato.

Anche Devolver Digital, noto publisher indie che tiene una propria conferenza (parodistica), ha commentato su Twitter con le seguenti parole, in traduzione: “Cancellate i vostri voli per l’E3 e gli hotel, tutti quanti“. Non c’è modo di interpretare diversamente quanto affermato: l’E3 2020 sembra proprio essere cancellato.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ripetiamo, e l’ESA deve ancora rilasciare una comunicazione ufficiale, ma considerando quanto sta accadendo sembra sempre meno probabile che la kermesse resista: ricordiamo anche che iam8bit, compagnia che ricopriva il ruolo di creative director dell’evento, ha abbandonato la propria posizione, lasciando un grande vuoto in ambito organizzativo.

Aggiungiamoci anche il fatto che molteplici compagnie, prima ancora dei problemi legati al coronavirus, hanno abbandonato l’E3 da anni: Nintendo non tiene più una conferenza da tempo, Electronic Arts salta completamente la kermesse dal 2016 e organizza un EA Play esterno, mentre Sony PlayStation aveva già confermato di non aver intenzione di partecipare per il secondo anno di fila (una scelta particolare, visto l’avvicinarsi di PlayStation 5).

L’E3 (e non solo l’edizione del 2020) non era più quello di un tempo e infatti erano molti a suggerire che l’ESA volesse trasformarlo sempre di più in un evento consumer e meno in un evento dedicato ai media. Inoltre, alcuni affermano che l’ESA sta pensando a un E3 2020 (in data estiva da definirsi) in formato completamente streaming: si tratta però solo di un rumor. Ora non ci resta altro da fare se non attendere una conferma o una smentita ufficiale.