E3 2021: Square Enix ci sarà e farà un nuovo annuncio

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibile acquisizione di Square Enix. A riequilibrare le voci di corridoio ci ha subito pensato la compagnia giapponese rilasciando un comunicato ufficiale in cui smentiva il chiacchiericcio. Ad oggi, quindi, Square rimane salda sulla propria strada, che la vede rilasciare tanti titoli di grande spessore, con alcuni di essi che sono già presenti sul mercato da diverso tempo, e altri che probabilmente verranno annunciati all’E3 2021.

Proprio qualche istante fa, infatti, Square Enix ha voluto annunciare che prenderà parte all’E3 2021. Giusto qualche settimana fa abbiamo avuto la conferma ufficiale del ritorno della fiera americana dopo una sfortunata edizione 2020 che è dovuta per forza di cose saltare a causa del Covid. L’annuncio della compagnia giapponese mette, quindi, un nuovo tassello nel puzzle che comporrà l’E3 di quest’anno.

L’annuncio è arrivato sulle pagine di Nikkei, il noto quotidiano giapponese, all’interno del quale il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha dichiarato che durante il prossimo E3 2021 Square sarà presente per fare un annuncio. “Abbiamo pubblicato Outriders il primo aprile, NieR Replicant verrà rilasciato sempre questo mese e in più abbiamo Final Fantasy VII Remake Intergrade che uscirà a giugno”.

A questo recap delle prossime uscite, il presidente di Square Enix ha poi aggiunto quanto segue: “Annunceremo quel che rimane della nostra line-up più avanti, e durante l’E3 2021 avremo un annuncio da fare, quindi vi chiediamo di tenere gli occhi aperti“. Non sappiamo altro al momento, e nemmeno se questo annuncio si riferisca a un gioco o magari ad un nuovo evento digitale in cui la compagnia giapponese racchiuderà tutta una serie di novità. Non ci resta che tenere gli occhi aperti come chiesto da Matsuda e attendere ulteriori novità.