Dopo la sua recente assenza dalle scene degli eventi estivi, lo scorso giugno abbiamo appurato di come l’E3 sarebbe tornato nel corso del 2023. Nel corso di quei giorni, presi anche da tutte le conferenze e gli eventi portati avanti dalle compagnie, l’ESA, gli organizzatori della fiera losangelina, non aveva dichiarato molto altro, ma finalmente quest’oggi possiamo dire di aver qualche informazione in più sul ritorno dell’E3 2023.

La grande novità di giornata è stata confermata dall’ESA, con l’ente organizzativo che ha annunciato un importante cambiamento nella storia della fiera. l’E3 2023 verrà gestito dalla compagnia ReedPop, un nome che probabilmente a molti non dirà nulla, ma vi basti sapere che si tratta del gruppo che sta dietro all’organizzazione di alcuni degli eventi più importanti e seguiti del panorama dell’intrattenimento, come per esempio: PAX, EGX, Star Wars Celebration e il New York Comic Con.

“È un privilegio enorme e un onore per ReedPop assumersi la responsabilità di far tornare l’E3 nel 2023”, ha affermato Lance Fensterman, presidente di ReedPop. “Con il supporto e l’approvazione dell’ESA, realizzeremo un evento di alto livello che servirà l’industria dei videogiochi in modi nuovi e più ampi di quelli che già facciamo in ReedPop attraverso la nostra esperienza nell’organizzazione di eventi e gestione di siti web leader a livello mondiale”.

Insomma, c’è grande ambizione e molto ottimismo per il ritorno in pompa magna dell’E3 nella sua edizione 2023. Certo, è ancora molto presto per domandarci quando di preciso si terrà l’evento o come sarà gestito il tutto in modo più concreto e quali saranno gli appuntamenti più caldi da seguire, ma con una situazione globale che si sta riassestando man mano, siamo sicuri che questa volta l’E3 potrà tornare davvero, e speriamo che lo possa fare ritornando a brillare come accadeva ormai troppi anni fa.