E3: in futuro lo show tornerà fisico, ma non abbandonerà il digitale

L’E3, nei prossimi anni, potrebbe assumere una forma diversa: di fatto, la nota fiera videoludica potrebbe tramutarsi in un evento sia fisico che digitale. A dichiararlo è stato il presidente della Entertainment Software Association, Stanley Pierre-Louis. D’altronde, il campo di prova sarà proprio l’Electronic Entertainment Expo di quest’anno che, a seguito della cancellazione dell’edizione precedente, a causa della pandemia di COVID-19, ha assunto una forma completamente digitale. Pierre-Louis ha dichiarato quanto segue, riguardo l’imminente evento:

“[…] penso che fornisca un’opportunità davvero unica per imparare cosa potremo applicare agli eventi futuri che, probabilmente, saranno un mix tra fisico e digitale. Ma questo è ancora da stabilire. Dobbiamo capire quale direzione prenderemo. La forma deve ancora essere determinata, e speriamo di imparare dall’evento di quest’anno cosa andrà bene. Non posso parlare dei futuri eventi perché vogliamo davvero concentrarci su quello attuale, e assicurarci che sia una grande esperienza per gli espositori, i media e i fan“, ha concluso.

L’E3 2021, banco di prova per i futuri eventi, è ormai alle porte: questa sera, invece, sarà il turno del Summer Game Fest di Geoff Keighley, l’evento videoludico ideato dal papà dei Game Awards. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale, per non farvi sfuggire dettagli e notizie.

