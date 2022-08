È da ormai più di una generazione videoludica che EA ha perduto parte della fiducia da parte di molti appassionati. La compagnia statunitense ci ha messo del suo portando avanti delle ideologie che non sono state per nulla apprezzate dai fan. Dalla cancellazione di giochi alla chiusura di alcuni dei team di sviluppo più storici e talentuosi, come per esempio Visceral Games e Mazxis. Electronic Arts ha passato anni di alti e bassi, e ora sembra che la società abbia finalmente dichiarato di voler fare dietro front.

Nello specifico, EA ha passato le ultime due generazioni a produrre una quantità superiore di titoli con forti componenti multiplayer online, lasciando un po’ indietro le esperienze puramente single player. Questo ha dato noia a diversi appassionati, i quali erano molto affezionati anche ai giochi più narrativi di Electronic Arts. Ebbene, per questi giocatori è appena arrivata una buona notizia, con la compagnia che ha dichiarato di reputare molto importanti i propri asset single player.

A dichiarare il tutto è stato lo stesso CEO di EA Andrew Wilson, il quale durante la recente riunione con i propri azionisti ha detto quanto segue: “quando pensiamo ai giochi per giocatore singolo, pensiamo che sia una parte davvero, davvero importante del nostro portfolio complessivo di esperienze che forniamo. Per questo cercheremo di integrarlo con l’aggiunta di nuovi giochi online, nuovi giochi multiplayer e nuovi giochi single player”.

Alle parole di Andrew Wilson si sono poi aggiunte le dichiarazioni di Chris Suh, financial chief di EA, il quale ha sottolineato che per Electronic Arts i giochi a servizi rappresentano quasi tre quarti del business totale della compagnia. Questo significa che, sebbene Electronic Arts tornerà a sviluppare più esperienze in giocatore singolo, in futuro questi giochi verranno sempre affiancati da diversi titoli con forti meccaniche online e giochi a servizi.