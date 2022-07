EA potrebbe avere tra le mani una tecnologia decisamente rivoluzionaria tra le mani. A svelarlo è un brevetto, trovato di recente dai colleghi di Exputer, che mirerebbe a modificare i contenuti in-game in base allo stile di gioco degli utenti. Il brevetto, chiamato “Persona Driven Dynamic Content Framework” è stato depositato a marzo 2022, ma reso pubblico solamente questo mese.

Stando a quanto riferito nel diagramma che accompagna la registrazione, il brevetto servirà a un sistema che “determina il comportamento di un giocatore, raccogliendo informazioni basate sul gameplay, generando contenuti aggiuntivi oppure raccomandando ai giocatori altri prodotti”. Il tutto, ovviamente, basandosi sullo stile di gioco. La generazione di questi contenuti avverrebbe in maniera procedurale, con un algoritmo in grado di predire alcuni comportamenti e rendere così ogni gioco potenzialmente diverso.

Un esempio di come questo potrebbe riguardare, ovviamente, la possibilità di creare dei puzzle e degli stage personalizzati, oppure dei drop contenenti degli oggetti che si adattino meglio allo stile di gioco. Ci potrebbe però essere anche il risultato opposto: far giocare un utente con elementi completamente diversi, portandolo fuori dalla sua comfort zone. Chiaramente, almeno allo stato attuale, si tratta di un brevetto che non ha ancora visto la luce e la tecnologia potrebbe essere decisamente distante da un’implementazione definitiva.

Per quanto riguarda invece il consiglio di altri giochi, l’algoritmo dovrebbe studiare i titoli preferiti dagli utenti e spingerli così all’acquisto di altri prodotti. Non solo: una eventuale implementazione di questa tecnologia potrebbe spingere a consigliare eventuali contenuti in-game e indirizzare così al meglio gli acquisti nei vari shop dei giochi di EA, come per esempio le microtransazioni di FIFA e Apex Legends. Risvolti sicuramente interessanti, che potrebbero portare effettivamente alla creazione di nuove esperienze di gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.