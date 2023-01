EA Sports FC. Tre parole che rivelano la partenza di un nuovo simulatore calcistico, sviluppo da Electronic Arts, che si prepara a debuttare nel 2023. Si tratta di un cambiamento epocale nel mondo dei giochi sportivi, visto che il matrimonio tra il publisher e sviluppatore e la governance del calcio si è brutalmente interrotto nel 2022, lasciando dunque spazio a un nuovo progetto, che potrà contare su una base di milioni di utenti, affezionati a quell’Ultimate Team e più in generale a tutte le atmosfere che EA ha saputo creare nel corso degli anni.

Un nuovo corso che comincia proprio quest’anno, con un nuovo brand. Una grande sfida per Electronic Arts, ma anche per noi, che dovremmo trovare le parole giuste per raccontare quello che a conti fatti ancora oggi è avvolto nel mistero. E cominciamo subito, provando a tracciare l’identikit del nuovo simulatore calcistico, che nei piani di EA dovrà rimpiazzare quello che per anni è stato il gioco di calcio per definizione.

EA Sports FC: che cos’è?

Annunciato ad agosto 2022, EA Sports FC è l’evoluzione naturale di FIFA di Electronic Arts. L’editore non ha rinnovato la partnership con la governance del calcio e ha deciso di fare da sola, complice ovviamente la possibilità di acquisire determinate licenze senza necessariamente passare dai colleghi di Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA.

Il comunicato stampa di Electronic Arts non ha però chiarito i dubbi in merito alle modalità di distribuzione. Due le strade percorribili: quello della piattaforma gratuita, da aggiornare di anno in anno, oppure quello del prodotto fatto e finito, lanciato a prezzo pieno con aggiornamenti regolari durante l’anno e continui “pass” con nuovi contenuti e update.

I numeri di EA Sports FC

In un simulatore calcistico sono importanti le licenze, che danno colore e aiutano i giocatori a trovarsi davanti a un’esperienza di gioco completa. E questi sono i numeri di EA Sports FC:

Oltre 19.000 giocatori licenziati da FIFPRO

700 squadre ufficiali

100 stadi ufficiali

30 campionati ufficiali

I numeri, però, non dicono nulla se non accompagnati dai nomi. E sappiamo che sarebbe impossibile elencare ogni singolo giocatore e ogni singola squadra. Electronic Arts ha già annunciato che le partnership saranno però di alto livello e vi lasciamo poco più in basso le squadre e gli stadi con licenza ufficiale che saranno incluse nel gioco:

Squadre su licenza:

Celtic FC

Rangers FC

Mamelodi Sundowns FC

Tottenham Hotspur FC

Juventus FC

Stadi con licenza:

Bombonera

Europa-Park Stadion

Banc of California Stadium

Allianz Stadium Juventus

El Sadar

Zorilla Stadium

Philips Sport Vereniging Eindhoven

Manchester City Womens’ Academy Stadium

Campionati con licenza:

LaLiga

Serie BKT

Major League Soccer

Liga Profesional de Futbol Argentina

Saudi Pro League

Premier League

Chiaramente la lista è ancora in divenire e sarà aggiornata man mano che emergeranno ulteriori dettagli in merito. Sappiamo già però che alcune partnership già presenti in FIFA 23 saranno incluse anche nel nuovo gioco. Possiamo dunque ipotizzare che anche la Serie A, la Bundesliga e Ligue 1 Uber Eats saranno incluse con loghi, stemmi e grafiche ufficiali. Mistero, invece, sulla UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Confederations Cup, ma considerando il loro peso nel mondo del calcio probabilmente Electronic Arts sta già lavorando al rinnovo delle licenze e del loro inserimento nel nuovo gioco.

Modalità di gioco

Al momento non sono ancora state confermate le varie modalità di gioco di EA Sports FC. Possiamo però già darne due per sicure: la modalità Ultimate Team, la più profittevole e quella single player. Per quanto riguarda invece le Stagioni, la loro presenza dovrebbe essere confermata, così come la modalità Carriera, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.

EA Sports FC: data di uscita

Al momento non esiste una data di uscita per EA Sports FC. Un reveal del gioco potrebbe arrivare a inizio estate 2023 (o forse anche prima). Il debutto, invece, potrebbe rispettare la classica finestra di lancio dei vecchi FIFA. Possiamo dunque ipotizzare un arrivo del gioco intorno a metà o fine settembre 2023.