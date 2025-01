La cancellazione di questo gioco farà intristire molte persone

Un'amara notizia ha scosso molti appassionati questa mattina, compresi noi: Earthblade, l'atteso nuovo gioco dai creatori di Celeste (e seguito spirituale), è stato ufficialmente cancellato. L'annuncio è arrivato direttamente da Extremely OK Games (EXOK) attraverso un post sul blog intitolato "Final Earthblade Update".

Maddy Thorson, direttore R&D di EXOK, ha spiegato le ragioni dietro questa difficile decisione. La cancellazione è stata decisa a dicembre, ma l'annuncio è stato rimandato fino ad ora. Alla base della scelta, una disputa interna sui diritti IP di Celeste tra Thorson, il programmatore Noel Berry e l'art director Pedro Medeiros, che ha portato quest'ultimo a lasciare il team per sviluppare un gioco separato chiamato Neverway.

Questa situazione ha spinto Thorson e Berry a riflettere sul progetto Earthblade, realizzando che non stava procedendo come sperato. Thorson ha dichiarato: "Abbiamo iniziato a riflettere su come ci siamo sentiti lavorando quotidianamente al gioco e ci siamo resi conto che è stata una lotta per molto tempo".

Il peso delle aspettative generate dal successo di Celeste ha giocato un ruolo chiave nella decisione. "Il successo di Celeste ha esercitato pressione su di noi per realizzare qualcosa di più grande e migliore con Earthblade, e quella pressione è una delle ragioni principali per cui lavorarci è diventato così estenuante", ha spiegato Thorson.

Nonostante la delusione per la cancellazione di Earthblade, EXOK guarda avanti. Thorson ha rivelato che lei e Berry stanno già lavorando su nuovi prototipi, cercando di tornare a un processo di sviluppo simile a quello utilizzato per Celeste e TowerFall.

Celeste, rilasciato nel 2018, si era distinto come un brillante platformer 2D, guadagnandosi recensioni entusiastiche per il suo level design, la difficoltà calibrata e la colonna sonora. Il trailer di Earthblade, pubblicato nel 2022, prometteva un'altra avventura platformer 2D, generando grande attesa tra i fan.

Speriamo che l'integrità artistica di EXOK rimanga intatta, perché sarebbe davvero un peccato se ci fossero difficoltà future per questo team talentuoso.