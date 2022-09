Durante il PAX West 2022, Matt Booty ha parlato non solo della situazione di Perfect Dark, ma più in generale di come Xbox pensa di condurre lo sviluppo dei giochi tripla A. Secondo l’Head of Microsoft Studios, che si occupa di dirigere e coordinare tutti i team di sviluppo che si dedicano alla produzione di videogiochi per console e PC, il modo di sviluppare i titoli più grandi sta cambiando radicalmente e l’epoca di un singolo team è oramai finita.

“Il modo in cui facciamo i giochi si sta evolvendo. L’idea di avere un solo team di sviluppo che progetta in un videogioco in autonomia non accade più. Con Perfect Dark abbiamo stretto una collaborazione con Crystal Dynamics per questo motivo”, le parole di Booty dichiarate in occasione del PAX West 2022. Le affermazioni di Booty potrebbero sembrarvi strane, ma è esattamente ciò che succede anche in PlayStation o Nintendo, per esempio. Con Microsoft è però diverso, visto che già in passato il publisher ha mostrato come si può lavorare con più team a un singolo videogioco di dimensioni enormi, molto complesso e ovviamente molto ricco di contenuti.

Booty ha infatti continuato, portando altri esempi di come Xbox stia cambiando il suo modo di sviluppare videogiochi. “Se pensiamo ad Age of Empires 4, che è stato lanciato, abbiamo visto al lavoro Relic Studios, un’altra delle nostre partnership. E anche per Microsoft Flight Simulator è stato uguale: abbiamo lavorato con un team di sviluppo francese, chiamato Asobo”. Le collaborazioni tra i vari studi saranno dunque la norma e aiuteranno anche a gestire lo stress.

“I giorni in cui qualcuno chiamava a rapporto il team di sviluppo, chiudendolo dentro la sala mensa, per discutere di come lavorare sono finiti. Ora è tutto molto più complicato”, ha concluso Booty al termine dell’intervista avvenuta al PAX West.