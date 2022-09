Nel corso degli ultimi mesi si è molto parlato di Perfect Dark e del suo stato di salute. L’esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC, reboot del franchise che vide la luce su Xbox 360, sembra ancora molto lontana nonostante sia stata annunciata oramai ben due anni fa, in occasione dei The Game Awards 2020. Secondo alcuni rumor circolati online, lo sviluppo non stava procedendo bene, ma ora Matt Booty (che ricopre il ruolo di Head of Microsoft Studios) ha deciso di smentire queste voci di corridoio.

Booty ha parlato durante il PAX West 2022, che si sta svolgendo in questo weekend. Nel corso dell’intervista, Booty ha smentito categoricamente che siano presenti problemi in The Initiative e ha svelato anche alcuni dettagli in merito alla partnership con Crystal Dynamics. “Abbiamo uno studio che ha instaurato una partnership con un altro studio e online leggo che ci sarebbero dei problemi. In realtà è l’opposto”, ha dichiarato Booty durante un’intervista.

Chiaramente Booty non può ancora esporsi sui dettagli riguardanti Perfect Dark. Sicuramente però la sua smentita è stata utile, soprattutto a placare le voci di eventuali problemi, amplificate dall’assenza di notizie in merito al gioco e soprattutto dal palco dello showcase di Xbox e Bethesda tenutosi durante la Summer Game Fest 2022. Booty ha anche spiegato come è nata la partnership tra The Initiative e Crystal Dynamics. “Abbiamo questo team di veterani dell’industria e loro avevano un team tripla A disponibile. Quindi abbiamo deciso di lavorare con loro”.

"We have The Initiative doing a big partnership with Crystal Dynamics and I read online 'there is a problem' or something, and it's actually quite the opposite. We have this veteran, AAA team available at Crystal Dynamics, so of course we want to work with them." — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 2, 2022

Perfect Dark non ha ancora una data di uscita. Il gioco è stato annunciato nel 2020 con un cinematic trailer, ma al momento non è ancora stato svelato né il gameplay né i dettagli riguardanti la trama. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.