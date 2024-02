Ecco i giochi Xbox che vorreste su PS5

Una settimana fa vi avevamo interrogato sui giochi Xbox (esclusive) che vorreste vedere su PS5. Circa duecento di voi hanno partecipato al sondaggio, raccontandoci le vostre in merito ai titoli di casa Microsoft che vorreste giocare assolutamente su PlayStation.

Quali giochi Xbox vorreste su PS5? Halo (13%) Gears of War (15%) Fable (9%) Forza Horizon (13%) Forza Motorsport (5%) State of Decay (0%) Microsoft Flight Simulator (7%) Sea of Thieves (5%) Hi-Fi Rush (2%) Starfield (10%) Crackdown (0%) Avowed (1%) Hellblade II (5%) Indiana Jones e L'Antico Cerchio (12%) Totale voti: 201 Il sondaggio è chiuso dal 26/02/2024

I dati, rispetto ai vari sondaggi internazionali, non sono molto diversi. Per darvi un'idea, il gioco più amato è Gears of War (15%), seguito da vicino da Halo (14%), un altro grande franchise di casa Xbox.

A chiudere le grande percentuali ci pensano Forza Horizon (il 12%), seguito da Indiana Jones (12%) e Fable (10%). I restanti giochi, sono tutti sotto il 9%, compresi i giochi che stanno per arrivare sulla console Sony, quali Sea of Thieves (6%), Hi-Fi Rush (solo il 2%), oltre che Pentiment e Grounded (qua non calcolati).

Non sappiamo, ovviamente, se Gears of War, Halo e Fable potranno mai arrivare su PS5, ma sicuramente l'interesse c'è e ben palpabile dai giocatori PlayStation. Chiaro che, esperienze di quel tipo, potrebbero davvero fare risultati straordinari sulle console rivali, ma è anche vero che il loro approdo tu altre piattaforme, potrebbe segnare definitivamente la fine per l'identità del brand Xbox come marchio console.