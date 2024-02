Ormai è risaputo: Xbox porterà ben quattro titoli su console concorrenti. Ovviamente sappiamo benissimo che questo sarà solo un punto di partenza, poiché è abbastanza chiaro che Microsoft sia intenzionata a espandere le sue community anche con altri titoli.

I primi 4 giochi vociferati sono Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush e Pentiment, ma non c'è comunque ancora una certezza a riguardo (sicuramente arriverà un annuncio nel corso dei prossimi mesi). Inizialmente l'idea del team americano è quello di portare giochi piccoli e game as a service in grado di ingrandire le community di gioco.

A tal proposito, quale gioco vorreste giocare su PlayStation (o anche altre piattaforme)? Diteci la vostra scegliendo una risposta in questo sondaggio. Abbiamo selezionato le esclusive più popolari della piattaforma.

Quali giochi Xbox vorreste su PS5? Halo (8%) Gears of War (15%) Fable (13%) Forza Horizon (8%) Forza Motorsport (8%) State of Decay (2%) Microsoft Flight Simulator (11%) Sea of Thieves (6%) Hi-Fi Rush (6%) Starfield (8%) Crackdown (2%) Avowed (0%) Hellblade II (2%) Indiana Jones e L'Antico Cerchio (13%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 53 Vuoi cambiare la tua risposta?

Fateci sapere sapere nei commenti anche il perché avete scelto determinati titoli e se pensate che possano effettivamente arrivare sull'ammiraglia Sony (o Nintendo).