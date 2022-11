Pur non essendo ancora disponibile sul mercato, le prime mod per Street Fighter 6 sono già state prodotte. No, non stiamo scherzando: il picchiaduro di Capcom debutterà solamente nel 2023 ma grazie alla beta che si è tenuta lo scorso mese, qualcuno ha già cominciato a lavorare ad alcuni add-on.

Non è magia e neanche fantascienza, solamente tanta abilità informatica. Se è vero che l’eseguibile della beta è stato eliminato da Steam, è anche vero però che alcuni hacker sono riusciti a mantenere l’accesso al gioco. Grazie a questo piccolo (ma complesso) trucco, i modder hanno già cominciato a lavorare ad alcune mod per Street Fighter 6, che vengono puntualmente mostrate su Twitter o in altri spazi social.

A catturare l’attenzione degli amanti del picchiaduro (che dovrebbe debuttare nel 2023) è stato in particolare l’account Twitter gestito dall’utente Punishere1_, che ha pubblicato di recente un video che mostra una versione moddata del costume di Chun-Li. La clip di pochi secondi è diventata virale e ora è molto probabile che l’utente continuerà a diffondere ulteriori video e immagini delle sue mod. Chiaramente non sappiamo se le mod in questione funzioneranno anche con la versione definitiva del gioco, visto che il codice sorgente sarà sicuramente diverso da quello utilizzato per la beta di ottobre. Resta comunque straordinario come la scena dei modder sia riuscita già a lavorare a una serie di outfit alternativi, anche se il gioco non è ancora uscito.

Come abbiamo già ribadito in apertura, Street Fighter 6 debutterà nel corso del 2023. Il gioco sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Non si tratta, dunque, di un’esclusiva PlayStation, come accaduto alla precedente iterazione lanciata oramai ben 7 anni fa e che si è oramai avviata sul viale del tramonto.