Da quando il fenomeno degli eSports è scoppiato anche in Italia sono sempre di più le realtà che organizzano tornei, campionati ed eventi nella nostra penisola. Tutti i titoli più popolari di questo settore competitivo sono giunti anche qui da noi, e sempre più appassionati scoprono questo mondo. Ora, Konami ha deciso di annunciare un torneo tutto italiano che si giocherà sul proprio popolare gioco calcistico e che si chiamerà Coppa eFootball Italia.

Questa nuova competizione italiana rappresenta un’opportunità eSport che Konami non aveva ancora esplorato. Il torneo vedrà tre diversi giocatori unire le forze per formare una squadra e rappresentare ciascuno dei club in gara. Più precisamente si tratterà di un giocatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro player che fa attualmente parte della squadra eSport del club e un tifoso selezionato da un torneo di qualificazione online.

Oltre a fornire tutte le informazioni del caso, Konami ha annunciato anche quelli che saranno i sette club che parteciperanno alla Coppa eFootball Italia. Si tratta di: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Questi sono anche i sette team che sono attualmente partner ufficiali del gioco calcistico di Konami, i quali sono rappresentati all’interno del titolo con kit fedelmente ricreati che rispecchiano in tutto e per tutto le controparti reali.

Per selezionare i tifosi che prenderanno parte a questo torneo ci sarà un evento online chiamato Konamici. Chiunque si potrà iscrivere a questo torneo della durata di due settimane, dove ogni giocatore giocherà almeno 30 partite contro altri tifosi delle squadre avversarie. Il vincitore per ogni club completerà quindi la squadra, insieme al vincitore del settore giovanile e al pro player, così da rappresentare insieme il proprio club nella Coppa eFootball Italia.

Superata questa fase preliminare inizierà una fase a gironi offline per poi passare ai quarti di finale ad eliminazione diretta. Infine, il Grand Final weekend sarà un evento offline e dal vivo che si terrà al prossimo Napoli ComicCon nel weekend del 22-23 aprile 2023.