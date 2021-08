eFootball, controllo dell’azione e strategia nel nuovo gameplay trailer

In occasione della Gamescom 2021, Konami ha deciso di svelare qualche novità in più sul prossimo titolo calcistico di Konami che ha deciso di cambiare completamente passo e dedicarsi ad un nuovo modo di vedere la calcio. Ovviamente non c’è occasione migliore della fiera tedesca per concentrarsi e svelare alcune novità sul gameplay del nuovissimo eFootball. Non solo tante novità dal punto di vista tecnico ma anche nuovi modi di affrontare le partite. All’interno del trailer infatti, girato completamente in engine é possibile vedere alcune novità che riguardano soprattutto il pressing e il controllo di palla.

Vi ricordiamo infatti che il nuovo corso del titolo calcistico di Konami, ora non più PES, prevede una concentrazione principalmente sul modo di simulare il calcio. Il titolo infatti, come si può evincere dal nome stesso mira a diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone che sono appassionate di calcio e che vogliono provare a sfondare anche nella carriera esportiva calcistica che nell’ultimo anno sta davvero muovendo migliaia di giocatori.

Una novità che viene mostrata anche all’interno del trailer è il focus sui duelli 1v1. I ragazzi di Konami hanno infatti impiegato tantissime ore del loro tempo a studiare situazioni reali di confronto tra giocatori per avere il massimo realismo possibile anche all’interno del loro nuovo eFootball. Velocità della palla, movimento del corpo e sbilanciamento in fase di pressing, sono solo alcune delle novità su cui e andato il focus.

Sono stati introdotti inoltre anche nuovi modi di affrontare il pre partita. Studiare le tattiche e cambiarle anche in corso d’opera ci permetterà di avere un flow del gioco sempre maggiore, permettendoci di compiere azioni che prima ci sembravano impossibili. Ovviamente vi invitiamo a vedere il trailer che trovate all’interno della notizia è di farvi un’idea di quello che ci aspetta questo autunno. Ricordandovi ovviamente che eFootball verrà rilasciato in modalità free to play con un piano di aggiornamento costante.