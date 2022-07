Da quando l’interregno di Elden Ring si è aperto ai giocatori di tutto il mondo, si è subito creato un fenomeno inarrestabile attorno alla più recente produzione targata From Software. L’open world realizzato dal team nipponico è grande e talmente vasto da aver nascosto per settimane una serie di sorprese, ma in tutto questo c’è un boss in particolare che è riuscito ad entrare a tempo record nei cuori degli appassionati, e non solo.

Parliamo ovviamente di Malenia la Lama di Miquella, uno dei boss più iconici e subito riconoscibili dell’intera esperienza proposta da Elden Ring. Come ormai ben saprete, questa boss fight è abbastanza provante, ma c’è un appassionato che è diventato una vera e propria leggenda per la community. Si tratta dell’utente conosciuto ormai sul web come ‘Let Me Solo Her’, colui che ha deciso di affrontare e battere Malenia oltre 2000 volte.

Una vera e propria missione quella che si è auto affidato questo giocatore, il quale si è ormai fatto una reputazione in rete. Il tutto è diventato un fenomeno nel fenomeno, ma a quanto pare strane voci stavano cominciando ad emergere. Come tutte le leggende, a un certo punto alcuni utenti hanno cominciato a pensare che tale eroe si fosse ritirato dalla sua caccia perpetua a Malenia, lasciando così morire un icona, ma così non è.

Ora Let Me Solo Her è tornato alla ribalta dopo un periodo d’assenza con un video su YouTube, all’interno del quale ha confermato di non aver abbandonato la sua missione contro Malenia. “Dato che in molti me lo hanno chiesto o pensano che io sia in pensione, sono felice di dire che non lo sono. Ho perso il conto ormai, ma sono andato oltre le 2.000 uccisioni di Malenia”.