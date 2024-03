Elden Ring a un prezzo SHOCK! Lo pagate MENO di 40€

Non lasciatevi scappare l'opportunità di esplorare i mondi mozzafiato di Elden Ring! La versione PS5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 39,98€, rispetto al prezzo mediano di 44,90€. Questo significa che potete immergervi in questo affascinante gioco con uno sconto dell'11%. Approfittate subito di questa occasione per iniziare la vostra avventura epica!

Elden Ring, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring è un acquisto consigliato per gli amanti dei giochi di ruolo e delle avventure coinvolgenti che desiderano una esperienza di gioco immersiva e ricca di sfide. Questo titolo è perfetto per coloro che amano esplorare mondi vasti e dettagliati, offrendo la possibilità di viaggiare attraverso paesaggi mozzafiato a piedi o in sella al proprio destriero. Con una trama avvincente e una vasta gamma di armi, incantesimi e abilità da scoprire e personalizzare, Elden Ring offre una libertà di approccio senza precedenti.

Nella nostra recensione, che ha valutato il gioco con un eccellente 9.0: Elden Ring è il punto di arrivo, e di ripartenza, di tutte le produzioni di Miyazaki antecedenti a Sekiro. Laddove Sekiro era quella farfalla nata da una crisalide chiamata Bloodborne, Elden Ring raccoglie l'importante eredità ludica di Demon's Souls, maturata poi nel corso degli anni, per trapiantarla in un contesto allo stesso tempo inedito e familiare agli appassionati del genere. Elden Ring non è il classico open world ma un Soulsborne che piega violentemente le regole dei giochi a mondo aperto al suo volere, definendo nuovi standard per il genere che non potranno essere ignorati negli anni a venire…né dai futuri titoli open world né dalle prossime produzione di matrice Souls-Like. Si può indubbiamente contestare la scelta di riutilizzare degli asset già visti, e stravisti, in passato, così come è ovvio che le performance generali di Elden Ring non siano fra le migliori attualmente in circolazione ma all’atto pratico, quando ci si immerge nell’immensità dell’Interregno, l’unica verità che ne fuoriesce è che From Software, come già fece nel 2009, ha stravolto ancora una volta le regole del gioco.

Con un prezzo scontato di soli 39,98€, Elden Ring è un'opportunità da non perdere per gli appassionati di giochi di ruolo e avventure alla ricerca di un'esperienza coinvolgente e avvincente. Che tu sia un veterano dei giochi di From Software o un nuovo giocatore alla ricerca di nuove sfide, Elden Ring è destinato a diventare un capolavoro imprescindibile per la tua collezione di giochi PS5. Non lasciarti sfuggire l'occasione di esplorare questo vasto e dettagliato mondo di gioco!

