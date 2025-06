CD Keys ha appena attivato una promozione esclusiva per l’Italia, valida solo fino al 22 giugno 2025, che vi permette di acquistare gift card PlayStation Store, abbonamenti Nintendo e titoli PC a prezzi mai visti. Utilizzando i codici sconto dedicati, avrete accesso a un catalogo selezionato di prodotti digitali con prezzi scontati e consegna immediata via email. Un’occasione da non perdere per chi vuole risparmiare su contenuti digitali e ricariche PSN.

Offerte CD Keys, perché approfittarne?

Tra le offerte più vantaggiose spiccano le gift card PSN da €20, disponibili a soli €17,29 con il codice 20SN, o da €60 a €54 con il codice 60SN, perfette per acquistare giochi, contenuti extra o rinnovare l'abbonamento al PlayStation Plus. Sono disponibili anche tagli da 25€, 35€ e 40€, tutti scontati e immediatamente riscattabili sul vostro account italiano.

Oltre alle ricariche, non mancano proposte per chi gioca su PC: l’adrenalinico Stellar Blade Complete Edition, nella sua versione Steam, è in promozione a 66,49€ inserendo il codice STB8, mentre l’interessantissimo The Alters: Deluxe Edition, un’avventura gestionale ad alto impatto narrativo, è disponibile a soli 27,99€ grazie al codice ALT2.

Per i fan Nintendo, imperdibili gli abbonamenti annuali: la membership standard di 12 mesi per Nintendo Switch Online costa appena 14,49€ con il codice 12MMS, mentre la versione con Pacchetto Aggiuntivo è vostra a 31€ con il codice 12MPE, ideale per accedere a giochi N64, SEGA Mega Drive e DLC esclusivi.

Scegliere CD Keys significa accedere a codici digitali ufficiali con prezzi competitivi e sconti istantanei grazie ai coupon riservati. È una soluzione ideale per chi desidera fare acquisti intelligenti su PlayStation Store, Nintendo e Steam, senza rinunciare alla sicurezza e alla rapidità del download diretto.

Ricordate che queste offerte sono a tempo limitato e scadranno il 22 giugno 2025: se state cercando un modo conveniente per espandere la vostra libreria digitale o ricaricare il vostro portafoglio PSN, questo è il momento giusto.

