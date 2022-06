Elden Ring è stato senza ombra di dubbio il gioco più chiacchierato di questi primi sei mesi del 2022. Parliamo di un titolo immenso e che è stato capace di andare ben oltre le aspettative degli appassionati al filone dei soulslike e delle produzioni From Software. Con tutta questa attenzione verso il gioco, i fan hanno iniziato ad amare tutto quel che gli ha proposto l’interregno, e per godere al massimo di questa esperienza è stata annunciata anche una fantastica guida strategica ufficiale.

La guida ufficiale era già stata annunciata qualche settimana fa, ma la sua disponibilità esclusiva in terra nipponica aveva lasciato l’amaro in bocca a moltissimi appassionati. Ora, però, è arrivata la conferma che farà gioire molti, dato che la casa editrice Future Press ha confermato l’arrivo della suddetta guida in due volumi anche in occidente, ma non solo. Oltre all’annuncio sono stati aperti i preordini della guida.

La guida sarà in lingua inglese e uscirà il prossimo 29 luglio. I pre-order sono stati aperti anche su Amazon e potete fare vostra questa guida strategica ai seguenti indirizzi:

Elden Ring

La guida divisa in due tomi non solo servirà per superare alcune delle difficoltà più ostiche presenti nel gioco, ma sarà un vero e proprio compendio della storia dell’interregno, del suo passato, dei personaggi che popolano i regni in rovina e, ovviamente, della sacra mitologia che sta dietro a ogni angolo del mondo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.