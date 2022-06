Sono passati mesi da quando Elden Ring ha fatto il suo debutto sul mercato, e ancora oggi le chiacchiere sul titolo From Software sono numerose e molto interessanti. Certo, è vero che le attenzioni verso il gioco sono nettamente calate in questi ultimi tempi, ma c’è ancora un nutrito numero di appassionati che non vuole abbandonare l’interregno. Inoltre, c’è chi sta anche portando avanti tutta una serie di tributi molto curiosi, come questo demake in versione Game Boy del tanto amato soulslike open world.

Elden Ring

Il progetto fan-made in questione era già stato reso noto dal suo stesso creatore qualche mese fa, quando con un video di presentazione venne mostrato questo demake di Elden Ring in stile Game Boy. Ora, a distanza di diverse settimane, l’autore di questa opera è tornato con un nuovo video di presentazione e una novità che farà molto piacere a tutti coloro che stavano tenendo d’occhio questo progetto.

Oltre ad aver rilasciato al pubblico questo fantastico demake, è stato confermato che il tutto è giocabile in via gratuita. Per mettere mano su questo demake di Elden Ring molto particolare vi basta fare un salto a questo indirizzo e cominciare la vostra avventura a 8-bit tramite il browser. All’interno del sito potete trovare tutte le informazioni e i comandi per muovervi in questa versione alternativa dell’interregno.

Questo demake non è il solo tributo fatto dai fan alla nuova opera di From Software. Di recente c’è anche chi ha realizzato una mod che trasforma Elden Ring in un vero e proprio survival.