Elden Ring | Armi Leggendarie e dove trovarle

Se state puntando al platino dovete sapere che per ottenere questo trofeo dovrete raccogliere anche le armi leggendarie di Elden Ring. Queste sono tra le armi più forti e migliori del gioco, anche se richiedono alti requisiti per essere utilizzate al pieno delle loro potenzialità. Vi consigliamo di dedicarvi alla raccolta degli armamenti leggendari prima di attivare la Forgia dei Giganti perché dopo alcuni di essi potrebbe essere irraggiungibili fino al NG+. Vediamo quindi nel dettaglio dove trovare tutte le armi leggendarie di Elden Ring.

ALTRI OGGETTI LEGGENDARI

Tutte le armi leggendarie di Elden Ring

Le armi leggendarie di Elden Ring sono in totale 9 e sbloccano il relativo trofeo obiettivo Armamenti Leggendari. Non sono difficili da raccogliere ma alcune richiedono di terminare lunghe quest o raggiungere posizioni che da un certo punto della storia non risultano più accessibili, vediamole nel dettaglio.

Spadone della lama innestata

Si ottiene battendo il boss Progenie Leonina nel Castello di Morne a sud della Penisola del Pianto che si trova a sua volta a Sud di Sepolcride. Dovrete attraversare tutto il castello e poi battere il boss sulla spiaggia.

Spada della notte ardente

Nascosta in una cassa nel Maniero di Caria a nord-ovest di Liurnia. Raggiungete il luogo di grazia interno al castello "Piano inferiore del maniero" poi uscite all'aperto e passate sul primo ponte. Raggiunta la prima torre, passate sul ponte a sinistra e, raggiunta la nuova torre, proseguite sull'unico altro ponte possibile. A metà ponte guardate sotto di voi a sinistra e vedrete il tetto di un edificio. Saltateci sopra e poi scendete sul tetto ancora a sinistra dove c'è una botola aperta con una scaletta a pioli. Scendete con la scaletta e troverete un forziere con la spada.

Spadone delle Rovine

Tornate a Castello Mantorosso tempo dopo aver sconfitto Radahn ed eliminate il doppio boss che si trova nella piazza del festival. Si tratta di una versione ridotta della Progenie Leonina e di un Cavaliere del Crogiolo.

Spada da carnefice di Marais

Dovete eliminare il boss Elemer del Rovo che si trova a Castellombroso. Si tratta della struttura a nord-ovest dell'Altopiano di Altus, quasi a confine con Monte Gelmir, che aprendo la mappa vedrete immersa in una pozza verde di veleno.

Lancia di Gransax (MANCABILE)

Si trova a Leyndell, la Capitale. La potrete raccogliere sopra la gigantesca lancia con cui è stato abbattutto l'enorme drago della città. Potrete raggiungerla scendendo le scale e l'ascensore a sinistra dopo aver abbattuto Godfrey il primo lord. Vedrete sicuramente la grossa lancia sporgere da sinistra. Avvicinatevi al balconcino che si affaccia su di essa e saltate giù atterrandoci sopra. Poi risalite la lancia per raccogliere la sua la sua versione in miniatura. Questa è l'unica arma leggendaria di Elden Ring che può essere mancata nel corso del gioco. Cosa significa questo? Che da un certo punto della trama in poi, ovvero dopo aver attivato la Forgia dei Giganti e aver ridotto in cenere Leyndell non potrete più trovarla e dovrete per forza raccoglierla nel Nuovo Gioco+.

Shotel dell'Eclissi

Si trova a Castel Sol a nord delle Vette dei Giganti, in un forziere nella chiesa dove c'è il luogo di grazia. È l'arma leggendaria più facile da ottenere.

Spadone dell'Ordine Aureo

Dovete sconfiggere il boss alla fine del dungeon Caverna Abbandonata nelle Terre del Sacro Albero Miquella. La Caverna Abbandonata si trova a nord-est della zona, poco a nord del termine del fiume. Le Terre del Sacro Albero sono una zona segreta del gioco, guardate qui per scoprire come raggiungerle.

Spadone della Luna Nera

Ricompensa finale della quest di Ranni la strega, guardate qui per scoprire come completarla e ottenere l'accesso al finale Era delle Stelle.

Scettro del Divoratore

L'arma di Bernhal che potrete ottenere in due momenti del gioco diversi a seconda di dove siete arrivati con la storia. Se Bernhal è a Villa Vulcano, allora dovrete completare le sue missioni e poi, una volta sconfitto Rykard il boss finale di Villa Vulcano, sarete invasi da Bernhal a Farum Azula vicino al luogo di grazia del Granponte. In pratica, invece di salire verso la parete del boss Maliketh dovrete scendere la scalinata dall'altra parte per raggiungere infine un ponte in cui Bernhal vi invaderà (SOLO se avete sconfitto Rykard e non avete ancora sconfitto Maliketh). In caso contrario dovrete iniziare un NG+ e raggiungere Bernhal alla Capanna del Maestro d'Armi a Sepolcride. Si troverà lì senza elmo e sarà un mercante di ceneri. Uccidetelo per ottenere lo scettro.

Come risolvere il bug nel trofeo delle armi

Molti giocatori hanno riscontrato un bug nel trofeo legato agli armamenti leggendari. Anche a noi è successa la stessa cosa e nonostante la raccolta di tutti gli oggetti legati al trofeo questo non veniva sbloccato dal gioco. Esiste però un fix molto semplice per risolvere e ottenere subito il trofeo: basta infatti raccogliere tutte e 9 le armi leggendarie, sedersi a un qualunque luogo di grazia, scegliere l'opzione ordina forziere e depositare tutti e 9 gli armamenti nel forziere. Solo quelli. Depositato l'ultimo vi garantiamo che avrete il vostro trofeo sbloccato!