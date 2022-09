Gli amanti dei giochi da tavolo e di Elden Ring saranno certamente contenti nello scoprire che il titolo di FromSoftware avrà, appunto, un suo gioco da tavolo. Steamforged Games, infatti, ha appena terminato di allestire una campagna Kickstarter che avrà il via molto presto. Gli autori, inoltre, sono già avvezzi a questo genere di contenuti dal momento che hanno in precedenza realizzato un gioco simile per Dark Souls.

A meno di un anno dalla sua uscita, Elden Ring ha ormai frantumato ogni record possibile. Le vendite hanno raggiunto numeri enormi e i giocatori continuano incessantemente a realizzare mod o a tentare di entrare nella storia del gioco con speedrun o sfide di ogni genere. Nel caso in cui non fosse abbastanza, presto i fan potranno dunque mettere le mani sul gioco da tavolo realizzato da Steamforged Games. I dettagli in merito ai contenuti di questo board game, attualmente, sono piuttosto scarsi.

Ciò che sappiamo, tuttavia, è che il gioco da tavolo di Elden Ring ci permetterà di attraversare terre note ai fan del titolo e affrontare nemici più o meno conosciuti. Le dinamiche che regoleranno il suo funzionamento, inoltre, saranno simili a quelle del board game su Dark Souls. I giocatori, infatti, dovranno elaborare le proprie strategie, creare le proprie classi e affrontare il mondo di gioco. Proprio come nei videogiochi di FromSoftware, inoltre, la morte sarà inevitabile e ci porterà a migliorarci e imparare dai nostri errori.

Inoltre, se il gioco dovesse prendere tutte le dinamiche inserite in quello di Dark Souls, è probabile che anche nel board game di Elden Ring potremo potenziarci usando le anime. Infine, il gioco da tavolo dovrebbe tenere conto anche di alcune meccaniche uniche del titolo di FromSoftware. Ci riferiamo, ovviamente, agli scontri che sfruttano le cavalcature e che dovrebbero essere previsti anche in questa versione da tavolo. Chiunque fosse interessato, può iscriversi alla campagna Kickstarter e ricevere continui aggiornamenti sui lavori e la data di uscita.