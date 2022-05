Se c’è un aspetto che ha da sempre attirato gli appassionati alle produzioni FromSoftware quello è la costruzione delle varie boss fight. Dai tempi di Demon’s Souls fino al più recente Elden Ring, sono molteplici i boss che sono rimasti nel cuore degli appassionati per svariati motivi. Tra boss particolarmente ostici e combattimenti a dir poco peculiari e unici, c’è una sfida parecchio recente che ha fatto parlare molto di sé.

Elden Ring

Parliamo ovviamente del boss di Elden Ring Malenia la Spada di Miquella. Nelle scorse settimane sono stati numerosi gli appassionati che hanno dovuto sudare le tanto famose sette camicie prima di sconfiggere tale boss, ma c’è chi ha ottenuto più di una soddisfazione nel buttare giù tale boss. Stando a quanto ha ammesso un giocatore su Twitter, dopo aver sconfitto Malenia ha ricevuto in dono una targa commemorativa dal suo compagno di stanza.

A immortalare il momento è stata scattata una foto che al momento sta facendo il giro per il web. Come possiamo vedere su Reddit la targa è davvero ben fatta e recita quanto segue: “Io, Carson, ho sconfitto Malenia la Spada di Miquella dopo solamente 206 tentativi. E il mio compagno di stanza, Matthew, era qui presente a testimoniare”. Il tutto si conclude con la data in cui questo appassionato è finalmente riuscito a battere questo ostico boss di Elden Ring.

Oltre al successo stratosferico che sta ottenendo Elden Ring, è incredibile poter sottolineare come la nuova fatica di FromSoftware sia riuscita a dare alla fan-base tantissimi input e spunti per creare tributi e idee a dir poco geniali al di fuori dell’esperienza videoludica.