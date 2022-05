Ogni volta che FromSoftware lancia un nuovo videogioco sul mercato, si alzano quasi immediatamente le polemiche, tra chi vorrebbe una Easy Mode oppure un selettore di difficoltà e chi invece urla e sbraita chiedendo di rispettare la visione dell’autore. Non fa eccezione ovviamente Elden Ring. Le Easy Mode su Nexus abbondano, ma se per voi il livello di sfida proposto dal gioco originale è fin troppo basso, allora questa mod potrebbe fare al caso vostro.

Chiamata Hard Mode, la mod introduce appunto una difficoltà più elevata per il gameplay. Esattamente come la Easy Mode, questa speciale modifica non va a intaccare i movimenti dell’intelligenza artificiale, ma si limita ad aumentare una serie di statistiche per rendere il titolo ancora più complesso.

Nello specifico, la Hard Mode aggiunge a tutti i nemici il 50% di salute, diminuisce la salute delle evocazioni del 25% e sistema altri piccoli dettagli per aumentare il livello di sfida. Se foste interessati vi invitiamo, come di consueto, a visitare Nexus per poterla scaricare. Il nostro consiglio è sempre quello di giocarci offline: l’anti cheat potrebbe infatti decidere di bannarvi nel caso usaste la mod mentre siete connessi ai server.

Durante il fine settimana sono emerse ulteriori mod e build per Elden Ring. La prima introduce la possibilità di evocare i boss e i vari NPC dell’Interregno, mentre la seconda ricrea invece uno dei nemici più famosi di Bloodborne, unico gioco di casa FromSoftware in esclusiva per PlayStation 4. Anche se il titolo ha cominciato a perdere utenti su Steam, i fan più fedeli alle opere di Hidetaka Miyazaki continuano a produrre contenuti interessanti ed è forse questo il merito più grande del team di sviluppo nipponico, ovvero l’aver creato una fan base decisamente fedele e molto creativa. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.