Elden Ring completamente trasformato da un gruppo di artisti

Non ci sono dubbi che Elden Ring sia uno dei videogiochi più attesi. Da un lato abbiamo il culto di From Software, che ha saputo trasportare i giocatori in nuove avventure creando serie e giochi originali decisamente apprezzati da pubblico e critica, dall’altro invece George R.R. Martin, nome che ha contribuito non solo a forgiare la trama della nuova opera di Hidetaka Miyazaki ma anche un bel po’ di hype da parte della community di fan (e non solo), vista la caratura dello scrittore. Era solo questione di tempo, dunque, prima che cominciassero ad emergere alcuni tributi al titolo.

Elden Ring è un prodotto completamente in 3D, pensato ovviamente per un’esperienza di gioco moderna, sotto anche l’aspetto grafico. Adam Ferguson ha però provato a immaginarlo in pixel art, come se fosse un gioco sempre moderno, sì, ma dall’aspetto decisamente diverso. Il risultato è ovviamente straordinario, come è possibile vedere dalla versione animata, con tanto di musica realizzata da un altro artista, musicista e compositore. Il lavoro è decisamente ammirevole e mostra tutte le potenzialità non solo degli artisti ma anche della poeticità del gioco: nessun elemento infatti è stato completamente rivisto ma preso in prestito e trasformato per quanto riguarda la veste grafica.

Here's the version with gorgeous title screen music by @JalopesTL ! pic.twitter.com/wR6frdtp84 — Adam (@adamfergusonart) June 25, 2021

Ovviamente un simile pezzo d’arte non poteva rimanere confinato solamente negli hard disk dei loro creatori. Per questo motivo tutto il collettivo di artisti che ha provato a immaginare Elden Ring sotto una veste completamente diversa ha realizzato un pacchetto che include wallpaper per il proprio PC desktop, portatile e anche smartphone. Lo potete trovare a questo indirizzo ed è disponibile su offerta libera.

Elden Ring debutterà il 21 gennaio 2022. Il gioco, annunciato all’E3 2019 è tornato a mostrarsi all’ultima kermesse di Los Angeles, che si è conclusa circa due settimane fa. Il titolo era originariamente previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC ma ora debutterà anche su PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.