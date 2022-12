Mentre ci avviciniamo ai prossimi The Games Awards 2022, in molti stanno già stilando le classifiche dei propri videogiochi preferiti di quest’anno. Senza dubbio Elden Ring sarà uno dei titoli più in voga, e anche ai TGA ci sono grandi chance per il nuovo gioco di From Software di diventare il GOTY 2022. La serata di gala presentata da Geoff Keighley non è solo premiazioni però, e in molti sognano l’annuncio del tanto vociferato e richiesto DLC del titolo From Software. In attesa di scoprire quale sarà il destino del soulslike, c’è una nuova mod che sta attirando le attenzioni di molti fan.

Elden Ring

La mod in questione si chiama Elden Ring Dark Moon, e più che un lavoro fan-made sembra quasi una vera e propria espansione ricca di molteplici e interessanti novità. L’autore di questa mod, conosciuto in rete come “Dylan Alexander”, ha deciso di andare a rimescolare un po’ le carte aggiungendo anche nuovi contenuti partendo dalle basi di un’altra mod per l’acclamato soulslike, chiamata Shattered.

Con Elden Ring Dark Moon, infatti, i giocatori che sono in cerca di novità nell’Interregno se la potranno vedere con ben undici nuove classi che vanno dal più classico ladro fino a raggiungere a cose più curiose come lo studioso del sangue che ricorda molto Bloodborne, o l’amico delle giare. Ma le novità non finiscono qui, dato che sono stati aggiunti anche dei moveset, nuove armi e la possibilità di scegliere una difficoltà.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte da questa mod Dark Moon in Elden Ring, ma se siete curiosi ed interessati a scoprire di più di questa creazione, lo potete fare andando a visitare la pagina dedicata, comprensiva di tutorial di installazione della mod, sul sito dedicato a questo indirizzo.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.