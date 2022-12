Grazie ai The Game Awards 2022 la nottata è stata ricca di sorprese. Oltre ad assistere a tutta una sequela di annunci molto interessanti per una grande fetta di giocatori, la serata di gala ci ha permesso di scoprire una valanga di vincitori tra le categorie che erano in lista quest’anno. Ovviamente, l’ultimo premio è stato il più ambito, e parliamo del tanto atteso Game of the Year, che sancisce quello che per la giuria dei TGA è stato il miglior videogioco del 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=Awvg4Cw4NoA&ab_channel=GameDivision

I titoli candidati a vincere il GOTY 2022 ai The Game Awards quest’anno erano ben sei, esattamente come l’anno scorso, a testimonianza della ricchezza di questo 2022 in termini di videogiochi di altissimo livello. Ancora una volta ci siamo trovati davanti a una selezione di titoli tanto vari e dai generi molto diversi. C’è stato spazio per giochi molto narrativi come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e A Plague Tale Requiem, ma non solo.

A trovare spazio nelle nomination di quest’anno c’è stato spazio anche per un titoli di grande atmosfera come Stray; opera prima dei ragazzi di Blue Twelve Studio. Anche i fan del genere JRPG possono dirvi soddisfatti per un 2022 ricco di titoli di alto livello, e tra questi è impossibile non citare Xenoblade Chronicles 3. In tutto questo non poteva assolutamente mancare Elden Ring, uno dei videogiochi più chiacchierati e amati dell’anno.

La concorrenza era bella forte anche quest’anno, ma a spuntarla è stato Elden Ring; titolo che si prende l’appellativo di gioco dell’anno ai The Game Awards 2022! Dopo che l’anno scorso il premio era passato tra le mani di Josef Fares e il suo team di Hazelight per il fantastico It Takes Two, quest’anno tocca a From Software festeggiare uno dei momenti più soddisfacenti ed emozionanti dell’anno videoludico.

