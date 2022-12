Nella sterminata lista di mod per Elden Ring abbiamo ormai visto di tutto. Da contenuti che aumentano la difficoltà ad altri che sostituiscono il protagonista o i nemici con personaggi improbabili, i fan hanno sperimentato ogni sorta di modifica per il capolavoro di FromSoftware. Quello che, però, era mancato fino ad ora è una mod che trasformi l’open world in poco più di un simulatore di camminata dalla caratura artistica elevata.

In soccorso a tutti coloro che cercavano un contenuto simile, ecco la mod Peaceful Ring, per trascorrere quello che rimane delle vostre vacanze natalizie con una rilassante passeggiata nell’Interregno. Il contenuto, infatti, si occupa proprio di disattivare le IA di tutti i nemici che, adesso, sono poco più di un contorno per valorizzare il comparto artistico del gioco. In questo modo, tutti i giocatori che cercano un’occasione per fare una run diversa di Elden Ring possono trovare lo stimolo nell’esplorazione senza rischi del meraviglioso mondo creato da FromSoftware.

In aggiunta, dal momento che le IA disattivate sono quelle di tutti i nemici ma non del nostro eroe, possiamo decidere se attaccare o meno gli avversari inermi che troviamo sul nostro cammino. Inoltre, dal momento che per superare le aree di gioco è comunque necessario sconfiggere i boss, non potremo evitare di colpire gli avversari più potenti di Elden Ring (che potete acquistare su Amazon) mentre quest’ultimi si limitano a fissarci.

Elden Ring

Infine, la Peaceful Ring per Elden Ring, disponibile gratuitamente su Nexus Mod, può rivelarsi anche un interessante strumento strategico per tutti quei giocatori con poca esperienza che si trovano sopraffatti dalla crudeltà del titolo. È, infatti, possibile attivare la mod per breve tempo, in modo da studiare gli scenari e tornare preparati a tutte le insidie che le diverse aree di gioco ci parano davanti. In un mondo senza alcuna pietà, la versatilità e la capacità di adattarsi è tutto. Poco importa se è aiutata dalle mod.