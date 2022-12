Solo qualche settimana fa Elden Ring veniva premiato come gioco dell’anno sul palco dei The Game Awards 2022. L’ultima fatica targata From Software ha colpito nel segno, diventando uno dei videogiochi maggiormente acclamati sia da pubblico che da critica. Ancora oggi, a mesi di distanza dal lancio, il soulslike open world è ancora uno dei giochi più giocati, e questo accade anche grazie a tutta una serie di mod fuori di testa.

Di mod per Elden Ring ne sono uscite a valanga in questi mesi, ma quella di cui stiamo per parlarvi oggi è un qualcosa di davvero geniale. L’autore di questa mod ha voluto prendere la struttura a mondo aperta del più recente titolo From Software mischiandola a un’altra esperienza molto chiacchierata uscita quest’anno. Parliamo Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi titoli di nona generazione Pokémon, entrambi molto discussi a causa di tutta una serie di problematiche.

L’autore di questa mod è noto in rete come ‘Arestame’, e ha condiviso sul proprio profilo Twitter un trailer della sua ultima mod che trasforma Elden Ring in un gioco Pokémon. Nel filmato si possono vedere i personaggi del GDR di From Software vestiti come i protagonisti di Scarlatto e Violetto, il Pokémon cavalcatura Koraidon e dei Quaxlies selvaggi. Oltre a questo, possiamo notare anche come i giganteschi mausolei ambulanti del titolo dark fantasy ora ospitano dei Pokemon Center.

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg — Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022

Il risultato finale lascia a bocca aperta, coi modelli e le texture di questa mod che riprendono molto fedelmente i personaggi e i Pokémon che si possono incontrare anche nella regione di Paldea in Scarlatto e Violetto. Al momento questa mod non è ancora stata rese disponibile pubblicamente, ma è molto probabile che questa creazione fan-made possa trovare spazio su NexusMod.

