La speranza è sempre l’ultima a morire. E così, appena in tempo per la fine dell’anno, Bandai Namco ha deciso di scontare ufficialmente Elden Ring. Il gigantesco gioco di ruolo open world creato da FromSoftware, in collaborazione con George R.R. Martin, si può infatti acquistare a un prezzo più basso rispetto a quello originale. È la prima volta che il titolo è in sconto su un canale di distribuzione ufficiale come Steam.

Al momento in cui scriviamo, Elden Ring è stato inserito in quel catalogo di giochi che hanno subito un taglio di prezzo per via dei saldi invernali. Si tratta di una notizia veramente epocale, un’occasione più unica che rara: nei precedenti sconti di Valve, infatti, il gioco non era mai stato scontato e appena in tempo per natale si può acquistare a 42 Euro nella versione standard e 56 euro nella versione deluxe. La percentuale di sconto è del 30% per entrambe le edizioni.

Questo sconto potrebbe aiutare il gioco di Hidetaka Miyazaki a diventare ancora più popolare rispetto al passato, tanto che alcuni ipotizzano già che il 2023 potrebbe essere nuovamente all’insegna di Elden Ring. Già: nonostante le release di grandissimo profilo come Starfield, Redfall e Diablo 4, la possibilità che il team di sviluppo dietro il gioco stia lavorando a un DLC (abbastanza probabile stando ai dataminer) potrebbe aumentarne ancora di più la popolarità.

Oltre a Elden Ring, in sconto ci sono davvero tantissimi giochi. I saldi stagionali di Steam non sono una novità e anche la fine dell’anno è proprio all’insegna di promozioni davvero invitanti. Potete dare uno sguardo al catalogo visitando il sito ufficiale del client di Valve. Le promozioni termineranno il 5 gennaio 2023, appena in tempo per il nuovo anno. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.