Come sarebbe stato Elden Ring se avesse debuttato su SNES? Molto, molto diverso. Se prima però potevano solamente immaginarlo, ora però abbiamo la risposta. A svelarla è un viddeo di 64 Bits, ma a differenza di quello visto su Game Boy, questa volta non si tratta di un demake giocabile in tutto e per tutto, ma di una vera e propria animazione.

Elden Ring

Meno di un demake, dunque. Siamo nel campo di un vero e proprio proof of concept, un po’ come quando qualcuno decide di realizzare un eventuale versione moderna di un videogioco del passato con l’Unreal Engine 5. Nonostante questo limite, ovvero la mancata possibilità di giocarlo, il video di 64 Bits merita tutta la nostra attenzione. Un po’ perché ci riporta indietro nel tempo, un po’ perché si tratta di un’opera decisamente incredibile, che deve aver richiesto svariate ore di lavoro.

Nonostante il video duri poco più di un minuto, ci sono tutte le carte in regola per definirlo capolavoro. Elden Ring in versione SNES è qualcosa che va oltre anche la nostra fantasia. Le animazioni sono stupende, le boss fight ben realizzate e la pixel art trasuda passione da tutti i pori. Il gioco di casa FromSoftware non è più l’opera originale, certo: diventa un altro videogioco, ma che vorremmo giocare tutto, dall’inizio alla fine. La speranza è ovviamente che un team di programmatori, animatori e game designer si riunisca per dare vita a questo fantastico progetto e renderlo finalmente un vero e proprio demake.

Elden Ring ha debuttato verso la fine dello scorso febbraio. Il gioco di casa FromSoftware è stato subito un successo di critica e pubblico, tanto che continua a vendere anche a distanza di mesi. L’Interregno ha sicuramente conquistato la maggior parte dei giocatori e chissà se in futuro vedremo DLC o espansioni che estenderanno ancora di più l’avventura del Senzaluce e la ricerca dell’Anello Ancestrale.