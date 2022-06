Dalla cancellazione del Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro, i fan della serie sono in costante attesa di qualche novità interessante legata al franchise horror. Konami, secondo alcuni rumor, avrebbe affidato a dei team esterni il compito di sviluppare dei remake dei capitoli storici della saga. Di recente, infatti, abbiamo mostrato il trailer del remake in Unreal Engine 5 di Silent Hill 2. Le novità, tuttavia, non sembrano finire qui.

Codeless Studio, infatti, è al lavoro su un remake fan made di Silent Hill in Unreal Engine 5. Il team ha recentemente diffuso un generoso video dalla durata di circa dieci minuti nel quale è mostrato il gameplay di questo progetto. Come vediamo già all’inizio del video, lo stato attuale del remake è quello di una alpha. Dunque, i progressi quantomeno a stabilità e comparto tecnico del titolo saranno sicuramente ancora necessari. In ogni caso, allo stato attuale dei lavori, il remake sembra già decisamente interessante e il comparto grafico è notevolmente migliorato.

Questo video di gioco mostra la Midwich Elementary School, uno degli scenari storici di Silent Hill. All’interno del gameplay vediamo anche il protagonista principale, alcuni degli ambienti e dei nemici del gioco. Inoltre, il video mostra alcune scene d’azione. Come possiamo vedere, il remake è relativo essenzialmente al comparto grafico e non presenta grandi novità inerenti al gameplay. Quest’ultimo, infatti, rimane essenzialmente uguale a quello di cui tutti i fan hanno memoria.

A differenza di quanto previsto per il remake di Silent Hill 2 di cui abbiamo parlato in precedenza, sembra che per questa versione del titolo Codeless Studio punti a creare un gioco completo. Dunque, al termine del progetto, dovremmo essere in grado di mettere le mani su questo lavoro e tornare ad immergerci negli orrori del titolo realizzato da Konami ormai più di vent’anni fa. In questo periodo, inoltre, i giochi ad avere una versione in Unreal Engine 5 continuano ad aumentare e includono titoli come Bloodborne e Halo Infinite.