Elden Ring | Ordina: come superare l'enigma per raggiungere Elphael

In Elden Ring esiste una location segreta che a sua volta ne nasconde una ancora più segreta. Se infatti volete giungere a Elphael per combattere uno dei boss più potenti della storia FromSoftware, dovrete prima superare l'enigma di Ordina Città Liturgica. Ma come fare ad accendere tutti i bracieri della città? E come raggiungere Ordina? In questa guida vedremo tutti i passi da compiere per superare la Galera Eterna di Ordina e sbloccare il teletrasporto verso Elphael.

Per la soluzione completa al gioco che mostra come completare ogni area al 100% guardate la nostra Guida Completa a Elden Ring.

Come raggiungere Ordina Città Liturgica in Elden Ring

Ordina è la città abbandonata che si trova a nord delle Terre del Sacro Albero Miquella. Si tratta di una regione segreta del gioco che si trova alla sinistra delle Vette dei Giganti e che può essere raggiunta solo ricomponendo il medaglione segreto per poi utilizzarlo sul Montacarichi di Rold per le Terre Proibite (lo stesso dove avete utilizzato il Medaglione di Rold durante la storia principale).

Come dicevamo Ordina Città Liturgica si trova a nord di questa nuova regione innevata. Non farete fatica a trovarla e vi accorgerete subito che si tratta di una città fatiscente con pochissimi nemici. Questa città però nasconde un segreto, ovvero una Galera Eterna che potrete trovare nella zona posteriore del luogo, dopo essere entrati in città e passando da destra. Non si tratta però della solita Galera Eterna con dentro un boss da sconfiggere ma di una vera e propria versione alternativa di Ordina dove si nascondono nemici insidiosi e invisibili e dove, per vincere, dovrete accendere 4 bracieri nascosti nella città.

Come accendere tutti i bracieri di Ordina in Elden Ring

Di seguito vi proponiamo la soluzione con mappa per accendere facilmente tutti i bracieri di Ordina senza essere vittime dei numerosi nemici presenti (come le Lame Nere invisibili capaci di uccidere con un paio di colpi a tradimento).

Braciere 1 : Attivata la galera saltate oltre la balconata di sinistra, proseguite fino alla torre mostrata in mappa (1) e salite la scala sul retro per accendere il primo braciere.

: Attivata la galera saltate oltre la balconata di sinistra, proseguite fino alla torre mostrata in mappa (1) e salite la scala sul retro per accendere il primo braciere. Braciere 2 : Scendete dal tetto fino in strada e seguite il percorso in mappa fino al (2). Questo braciere è l'unico che troverete a terra e non su un tetto.

: Scendete dal tetto fino in strada e seguite il percorso in mappa fino al (2). Questo braciere è l'unico che troverete a terra e non su un tetto. Braciere 3 : Tornate da dove siete venuti e a metà gradini delle scalette su cui siete saliti nel braciere (2), saltate sul balconcino di sinistra per notare una scala a pioli. Salite in cima per accendere il braciere (3).

: Tornate da dove siete venuti e a metà gradini delle scalette su cui siete saliti nel braciere (2), saltate sul balconcino di sinistra per notare una scala a pioli. Salite in cima per accendere il braciere (3). Braciere 4: Dal braciere (3) scendete sul tetto sottostante e poi usate i tetti di sinistra per proseguire. Salite sui comignoli per saltare sulla parte rialzata e preparatevi a correre per evitare le frecce (dovete raggiungere il tetto con l'arciere di fronte a voi). Una volta eliminato salite la scala a pioli e accendete l'ultimo braciere.

ATTENZIONE: Se morite durante il procedimento NON dovrete accendere nuovamente i bracieri dall'inizio ma potrete rientrare nella Galera Eterna e accendere solo i mancanti!

Naturalmente potete accendere i bracieri nell'ordine che più preferite, ma procedendo come mostrato vi aiuterà a fare più in fretta e a evitare diversi nemici.

Come raggiungere Elphael

Accesi tutti i bracieri la galera eterna sarà completata e riceverete un messaggio a schermo. Ora dovrete solo recarvi sulla scala a nord della città per prendere un teletrasporto che vi porterà a Elphael. In quest'area, oltre a raccogliere diversi talismani leggendari, potrete anche affrontare la temibile Malenia.