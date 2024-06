Elden Ring | Guida ai Finali (Senza Spoiler)

Quanti finali ha Elden Ring? Come da tradizione FromSoftware, anche Elden Ring contiene diversi finali (6 in totale) che dipendono dalle scelte fatte durante il gioco con le quest secondarie dei personaggi. Per sbloccare i trofei obiettivi Signore della Fiamma della Frenesia ed Era delle Stelle avrete bisogno di ottenere due finali differenti, ma ci sono anche tutti i finali varianti di Era della Frattura, altro trofeo che serve a platinare il gioco. Per ottenerli tutti però non c'è bisogno di finire Elden Ring numerose volte, né di battere altrettante volte l'ostico boss finale. In questa guida, priva di spoiler, vedremo come sbloccare tutti i finali di Elden Ring senza fatica e senza rigiocare il gioco dall'inizio.

INDICE

Come ottenere tutti i Finali di Elden Ring in una sola partita

In pratica dopo aver sconfitto il boss finale vi ritroverete in un luogo di grazia e avrete la possibilità di ricostruire l'Anello Ancestrale. CONSERVARE QUESTO SALAVATAGGIO è imperativo se volete vedere tutti i finali nella stessa partita.

Per ottenere un finale differente vi basta scegliere di ricostruire l'Anello Ancestrale utilizzando una delle Rune legate a determinate missioni secondarie dei personaggi. Visto il finale, vi basterà ricaricare il gioco e scegliere un'altra Runa, senza dover battere nuovamente il boss finale, senza dover ricominciare il gioco dall'inizio o altro, dovrete semplicemente scegliere una Runa o oggetto differente (tranne per il finale Signore della Fiamma della Frenesia). Naturalmente dovrete aver sbloccato tutte le Rune e gli oggetti richiesti e averli nell'inventario prima di aver battuto il boss finale. Ecco quindi tutto quello che dovrete fare per vedere tutti i finali di Elden Ring nella stessa partita, prima di raggiungere il PUNTO DI NON RITORNO del gioco (la Forgia delle Vette dei Giganti) e prima di battere il boss finale:

Completare la quest di Ranni (Prima di attivare la Forgia) - TROFEO CORRELATO

Completare la quest di Fia (Prima di attivare la Forgia)

Completare la quest del Mangiasterco (Prima di attivare la Forgia)

Completare la quest di Corhyn (Seguire tutti i passi prima di attivare la forgia e poi gli ultimi dopo)

Conservare un salvataggio dopo aver sconfitto il boss finale (PS4 e Xbox One: Copiatelo su una penna USB e ripristinatelo, Series X/s e PS5: Gestitelo con il cloud, PC: copiatelo in un altra cartella e poi sovrascrivetelo a quello presente)

(PS4 e Xbox One: Copiatelo su una penna USB e ripristinatelo, Series X/s e PS5: Gestitelo con il cloud, PC: copiatelo in un altra cartella e poi sovrascrivetelo a quello presente) Andate sotto Leyndell, ottenete il potere della Fiamma della Frenesia (sotto vedremo come) e poi interagite con la statua apposita nel luogo di grazia solito degli altri finali - TROFEO CORRELATO

IMPORTANTE: Ottenete il finale Signore della Fiamma della Frenesia per ultimo perché essere portatori della fiamma BLOCCA TUTTI GLI ALTRI FINALI.

Una volta seguiti questi passi, di seguito vi consigliamo l'ordine migliore in cui ottenere tutti i finali.

N.B.: Se puntate solo ai trofei e obiettivi non dovete ottenerli tutti ma solo Era della Frattura (finale classico senza interagire o usare nulla), Era delle Stelle (finale di Ranni) e Signore della Fiamma della Frenesia (Finale della Fiamma della Frenesia).

Era della Frattura

Il finale base del gioco che sblocca il trofeo Era della Frattura. Per ottenerlo basta ricostruire l'Anello Ancestrale. Non interagite con niente e non usate alcuna runa per sbloccare questo trofeo. Interagite solo con la statua finale e scegliete l'opzione di base senza usare rune. Qui trovate la guida completa alla storia con l'ordine migliore per affrontare le regioni principali e quelle segrete.

Era del Crepuscolo

Un finale che estende quello di base visto in Era della Frattura. Per sbloccarlo ricaricate il salvataggio dopo il boss finale interagite con la statua e ricostruite l'Anello Ancestrale usando la Runa del Principe della Morte. Per ottenere questa Runa completate la missione secondaria di Fia prima di battere il boss finale.

Benedizione della Disperazione

Un'altra variante del finale Era della Frattura. Per sbloccarlo ricaricate il salvataggio dopo il boss finale interagite con la statua per ricostruire l'Anello Ancestrale usando la Runa della Peste. Per ottenere questa Runa dovete completare la missione secondaria del Mangiasterco prima di battere il boss finale.

Era dell'Ordine Perfetto

Ennesima variante del finale Era della Frattura. Per sbloccarlo ricaricate il salvataggio dopo il boss finale e interagendo con la statua ricostruite l'Anello Ancestrale usando la Runa dell'Ordine Perfetto. Per ottenerla prima del boss finale dovrete completare la missione secondaria di Corhyn il monaco.

Era delle Stelle

Un finale davvero differente legato a una delle quest più lunghe e complesse del gioco. Per sbloccarlo ricaricate il salvataggio dopo il boss finale e interagite con il Segno di evocazione di Ranni. Lo trovate a terra in blu davanti alla statua, difficile non vederlo. Naturalmente dovrete sbloccarlo completando prima la missione secondaria della Strega Ranni.

Signore della Fiamma della Frenesia

I finali dei giochi FromSoftware sono sempre molto ambigui, ma questo è sicuramente il finale cattivo di Elden Ring, uno dei bad ending più lunghi di sempre da ottenere.

ATTENZIONE: Se scegliete di percorrere questa strada dovete sapere che BLOCCHERETE TUTTI GLI ALTRI FINALI.

Per sbloccare questo finale ricaricate il salvataggio dopo il boss finale a Leyndel Capitale Cinerea e scendete negli Abissi Dimenticati. Per farlo dovrete passare dalle Fogne di Leyndell fino a raggiungere gli Abissi. A Leyndell Capitale Cinerea troverete un grosso tombino aperto al centro della città da cui scendere negli Abissi Dimenticati. In questa zona dovrete eliminare il boss Mohg e una volta averlo fatto colpire l'altare dietro di lui per rivelare un passaggio. Scendete piano piano passando sulle lapidi fino a raggiungere la zona segreta Proscrizione della Fiamma della Frenesia. AGGIUNTIVO: Volendo potete fare tutto questo anche durante la prima visita a Leyndell e fermarvi nel luogo di grazia prima di aprire la porta sigillata che vedremo sotto)

In fondo ci sarà una porta sigillata. Per aprirla dovrete togliervi di dosso tutto l'equipaggiamento (basta l'armatura) rimanendo "nudi". Dentro la porta potrete avere udienza con un personaggio che preferiamo non spoilerare e che vi concederà il Potere della Fiamma della Frenesia. Ora vi basterà uscire recarvi all'ultimo luogo di grazia e interagire con la statua scegliendo di liberare il potere della fiamma della Frenesia per ottenere anche questo finale.

N.B.: Vi ricordiamo che questo finale è anche collegato alle quest secondarie di Hyetta e Melina ma non avete bisogno di completarle per ottenerlo.

IMPORTANTE: Se ottenete il Potere della Fiamma della frenesia PRIMA di attivare la Forgia dei Giganti cambierete il destino di Melina attivando voi stessi la Forgia. Oltretutto, se dopo aver cambiato il destino della giovane vorrete anche SBLOCCARE NUOVAMENTE GLI ALTRI FINALI, abbandonando la via della Fiamma della Frenesia, potete farlo ma dovrete completare la lunga e complessa quest di Millicent per curarvi dalla fiamma della frenesia.