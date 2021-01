Elden Ring: il Concept Artist mostra gli artwork per il trailer d’annuncio

Quanto dovremo attendere ancora per giocare ad Elden Ring? Fin dal suo annuncio, la nuova IP di FromSoftware ha stregato l’utenza grazie al suo immaginario. Infatti, è nato da una collaborazione tra FromSoftware e il noto scrittore statunitense George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del fuoco), catturando l’attenzione di ogni amante del genere fantasy.

Il concept artist Gabriel Björk Stiernström, ha pubblicato su ArtStation un’interessante serie di artwork che ha utilizzato per la realizzazione del trailer d’annuncio dell’attesa nuova IP di FromSoftware (che vi consigliamo di recuperare cliccando qui qualora non l’aveste visto). L’artista ha accompagnato ogni artwork e animazione con un suo commento personale riguardante la lavorazione e le indicazioni che ha dovuto seguire. Per chiunque volesse visionare tutti gli artwork e le sequenze che Gabriel Björk Stiernström ha pubblicato su ArtStation, vi rimandiamo alla pagina dell’autore.

Qui di seguito, vi riportiamo le dichiarazioni ufficiali di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin che vi permetteranno di farvi un’idea su ciò che questa nuova IP offrirà agli impazienti fan dei Souls:

“Collaborare con George R.R. Martin per creare la mitologia di Elden Ring è stata davvero un’esperienza meravigliosa e fonte di grande ispirazione. Il team sta lavorando duramente per assicurare che il mondo di gioco diventi per i giocatori un luogo affascinante da esplorare, pieno di pericoli e meraviglie – dai picchi più elevati fino alle sue profondità. Questo è un titolo FromSoftware in tutto e per tutto, ricco di elementi fantasy, di azione e di meccaniche ruolistiche. Speriamo sinceramente che non vediate l’ora di provarlo”, ha dichiarato Hidetaka Miyazaki.

“Costruire il mondo di Elden Ring con Miyazaki-san e il suo team è stata una sorpresa! L’ambiente, la mitologia e il gameplay action-RPG assicureranno un’esperienza indimenticabile. Non vedo l’ora che le persone scoprano che cosa il titolo ha in serbo per loro”, ha dichiarato George R.R. Martin.