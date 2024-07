Elden Ring: la mod più amata ora è compatibile anche con Shadow of the Erdtree

Se siete appassionati di Elden Ring e in particolare dell'espansione Shadow of the Erdtree, non potete fare a meno di una mod indispensabile per migliorare l'esperienza in co-op. Questa mod, nota come Seamless Co-op è, infatti, considerata essenziale per chi desidera giocare in compagnia senza intoppi nel titolo di FromSoftware.

Con quasi quattro milioni di installazioni su Nexus Mods, la Seamless Co-op elimina le restrizioni online del gioco, permettendo ai giocatori di rimanere nella stessa sessione di gioco ininterrottamente. Grazie a questa mod, i giocatori che muoiono rientrano direttamente nella sessione e sconfiggere i boss non comporta la fine della cooperazione. Tutte le azioni principali nelle Terre di Mezzo sono sincronizzate, rendendo tutto più fluido e connesso.

Tuttavia, l'introduzione del DLC Shadow of the Erdtree aveva inizialmente interrotto la compatibilità di questa mod, problema ora risolto con l'aggiornamento alla nuova versione. Inoltre, sono state apportate ulteriori migliorie per rendere le avventure ancora più scorrevoli, tra cui la distribuzione equa degli oggetti raccolti durante le conversazioni, opzioni di scaling dei nemici, e invasioni opzionali. Ovviamente, è importante che tutti i giocatori abbiano installato le stesse mod per poter giocare insieme senza problemi.

Seamless Co-op, creata da 'LukeYui', è diventata un punto di riferimento per giocare a Elden Ring in co-op in modo logico e divertente. A dispetto delle restrizioni presenti nel gioco base, che limitano la cooperazione e l’uso del cavallo Torrente soltanto al mondo esterno, questa mod offre un modo per superare tali limitazioni e godersi pienamente il vasto mondo di gioco. Per assicurarsi la migliore esperienza è, quindi, consigliabile scaricare l'ultima versione della mod, la 1.7.2, disinstallando qualsiasi versione precedente.

Nel mentre, se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.